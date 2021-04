Nantes-OL en direct : Lyon doit gagner pour rester au contact avec le podium

Nantes joue sa survie face à l'OL

Match à gros enjeu ce soir en clôture de la 33e journée de Ligue 1 entre Nantes et Lyon. Les Nantais, 19es du championnat, doivent rapidement prendre des points pour ne pas laisser trop d'avance à Nîmes et Lorient. En face, l'OL de Rudi Garcia espère rester dans la course à la Ligue des champions... mais pour cela, il faudra s'imposer à la Beaujoire.