Crise de la SuperLeague en direct: L’UEFA tape du poing sur la table

"L'UEFA, l'association du football anglais et la Premier League, la Fédération espagnole et la Liga, la Fédération italienne et la Serie A ont appris que quelques clus anglais, espagnols et italiens semblaient sur le point d'annoncer la création d'une ligue fermée appelée Superleague. Si cela arrive, nous souhaitons redire que nous, UEFA, Fédérations anglaise, espagnole et italienne, Premier League, Liga, Serie A mais aussi la Fifa et tous les membres de nos associations, resterons unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique, fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs, à un moment où la société a plus besoin de solidarité que jamais", a réagi l'UEFA dans un communiqué.