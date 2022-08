Ligue 1: On a classé tous les maillots de la saison

Après le vote des lecteurs, place au classement de la rédaction RMC Sport.

Août. Le moment des grands conciliabules à la mahcine à café à 10h. Puis des longs débats autour de la table de déjeuner. Un seul sujet de discussion: la tête des maillots de la nouvelle saison de Ligue 1. Vous avez aussi pris part au débat avec votre vote (et vous pouvez continuer ici). Promis, on en a tenu compte. Le tout arbitré de façon complètement dictatoriale par votre serviteur. Au final, voici le classement des 42 maillots? Pourquoi 42? parce que notre première décision a été de nous cantonner aux maillots domicile et extérieurs des 42 équipes. Notre deuxième décision a été de bafouer immédiatement cette première décision pour inclure deux maillots third particulièrement remarquables et sur lesquels nous vous avions fait voter.

42 Lens extérieur

Lens extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Toujours le même mystère que la saison passée: comment un club avec une identité visuelle aussi forte peut tout flinguer comme ça sur un maillot qu'il est censé mettre la moitié des matchs?

41 Angers extérieur

Le Mans extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Le col ok, la transversale ok, les couleurs ok, mais en fait non. L'exemple typique du maillot qui pourrait être réussi mais le sponsor fait tout rater.

40 Reims extérieur

Reims extérieur 2022/23 © RMC SPORT

L'inspiration pour les couleurs? une glace à la vanille renversée sur els épaules de la petite dernière. L'inspiration pour le col, vraiment on voit pas.

39 Strasbourg extérieur

Strasbourg extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Alors tu vas me faire un maillot bleu et blanc avec des aplats mais des rayures aussi. -Ah oui mais le logo est ciel et rouge? Bah tui me mets un sponsor en bleu ciel et un autre en rouge. - Ah et pour la coupe? Je m'en fous du moment qu'il y a deux manches.

38 et 37 Troyes domicile et extérieur

Troyes domicile 2022/23 © RMC SPORT

Troyes extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Passons assez vite sur Troyes, qui a tenté et raté un truc: le maillot brillant. Bel hommage aux tissus synthétiques de la fin des années 80 mais il aurait peut-être plutôt fallu se concentrer sur une intégration sur sponsor maillot qui ne fasse pas mal aux yeux.

36 Lyon extérieur

Lyon extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Est-ce censer représenter le sang qui s'échappera des veines des supporters lyonnais si l'OL loupe encore la coupe d'Europe en fin de saison ou bien est-ce un hommage aux sorties d'Anthony Lopes?

35 Ajaccio extérieur

Ajaccio extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Ok, les années 90 sont de retour, mais était-ce une bonne idée de tailler un maillot de foot dans les shorts neige d'André Agassi?

34 Montpellier extérieur

Montpellier extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Il y a une idée, faire exactement l'inverse de Arsenal/Reims. Seulement, il y a une raison qui explique que ça n'ait pas été fait avant: ça ne marche pas du tout.

33 Reims domicile

Reims domicile 2022/23 © RMC SPORT

D'ailleurs, en parlant de Reims... Faut quand même réfléchir à trouver un moyen de pas confondre le logo du club et un des sponsors.

32 Nice third

Nice third, 2022/23 © RMC SPORT

Notre premier maillot third du classement qui ressemble à un cocktail inconnu d'un bar de plage et qui donne exacteent le même résultat: un gros mal de tête.

31 Toulouse domicile

Toulouse domicile 2022/23 © RMC SPORT

Réservé aux amoureux du baseball. Et ils sont sacrément pas nombreux en France. Sans doute même moins que les supporters du Téfécé.

30 Ajaccio domicile

Ajaccio domicile 2022/23 © RMC SPORT

Du très classique, mais comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ça fait plaisir.

29 Strasbourg domicile

Strasbourg domicile 2022/23 © RMC SPORT

Même punition que Toulouse pour les rayures, même si c'est moins choquant dans ce sens là.

28 losc extérieur

Losc extérieur 2022/23 © RMC SPORT

C'est le grand retour du maillot blanc tout simple cette année. Celuin la est peut-être le moins réussi du lot, mais au moins il est très lisible.

27 Auxerre extérieur

Auxerre extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Pas mal d'idées avec ce petit col, les liserés bleu et blanc et ce beau noir. Malheureusement un peu trop de sponsors pour qu'il grimpe plus haut dans le classement.

26 Brest domicile

Brest domicile 2022/23 © RMC SPORT

Tellement de sponsors qu'on ne sait plus où regarder. Du coup on loupe la texture étrange.

25 Nantes domicile

Nantes domicile 2022/23 © RMC SPORT

Nantes c'est le Brésil, mais le Brésil n'aurais jamais mis un gros paté rouge en plein sur le torse.

24 Clemont extérieur

Clermont extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Ca pourrait être très bien, mais le bleu sur bleu, ca me marchait pas avec l'équipe de France, ça fonctionne encore moins avec Clermont.

23 Lens domicile

Lens domicile 2022/23 © RMC SPORT

Mettez vous d'accord les gars. Rayures horizontales ou verticales? Gros aplats de couleurs ou fines rayures? On est paumés. Au moins il est sang et or.

22 Lorient domicile

Lorient domicile 2022/23 © RMC SPORT

Si vous n'aviez pas compris, Umbro, c'est les losanges. Apparemment, ça n'est que les losanges.

21 Brest extérieur

Brest extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Plus joli sans la texture du maillot domicile, et avec la bonne lumière, on ne voit plus un ou deux de la palanquée de sponsors. Efficace.

20 PSG extérieur

PSG Extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Le petit bouton au col, le dégradé de la bande centrale, la couleur indéfinissable... beaucoup de choses qui ne servent à rien dans ce maillot. Bref, vous avez compris, on allait le saquer, mais vos votes plutôt bienveillants l'ont fait remonter dans le classement.

19 Nice domicile

Nice domicile 2022/23 © RMC SPORT

Ca va moins loin dans le délire effaçage des rayures noires et rouges que le Milan AC mais c'est quand même non.

18 Angers domicile

Angers domicile 2022/23 © RMC SPORT

On innove du côté d'Angers qui abandonne à moitié ses rayures de bagnards. Et pourquoi pas.

17 Montpellier domicile

Montpellier domicile 2022/23 © RMC SPORT

C'est pas évident d'inventer tous les ans une nouvelle variations bleu marine/orange. Celle là fonctionne plutôt pas mal.

16 Nice extérieur

Nice extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Petite inspiration PSG à l'ancienne. Ca marche.

15 Rennes domicile

Rennes domicile 2022/23 © RMC SPORT

Du classique mais sans faute de goût. Mention spéciale au petit imprimé hermine. la Bretagne, ça vous gagne.

14 Lorient extérieur

Lorient extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Un maillot censé rendre hommage aux fonds marins. Après tout, pourquoi pas

13 Clermont domicile

Clermont domicile 2022/23 © RMC SPORT

Une touche de modernité, une touche de tradition. Ca fonctionne parfaitement.

12 Nantes extérieur

Nantes extérieur 2022/23 © RMC SPORT

De l'audace, un petit imprimé moitié jungle, moitié peinture, et un sponsor qui s'intégère parfaitement. là, on y est au Brésil.

11 Monaco domicile

Monaco domicile 2022/23 © RMC SPORT

Il est rassurant de voir que dans ce monde en perpétuellement chambardement, il y a des choses qui ne changeront jamais: les deux kilos à perdre après les vacances et le maillot domicile de l'AS Monaco.

10 Auxerre domicile

Auxerre domicile 2022/23 © RMC SPORT

Du très classique, ca sent l'herbe fraîchement coupée, le football de papa et Guy Roux qui va récupérer les ballons. Un maillot madeleine.

9 PSG domicile

PSG domicile 2022/23 © RMC SPORT

Un nouveau pied de nez à la tradition mais sans beaucoup d'inventivité non plus.

8 Lille domicile

Lille domicile 2022/23 © RMC SPORT

Plus moderne que les précédentes tuniques du Losc. Très belle intégration du sponsor sur la bande bleue et rehaussé par les bandes blanches.

7 Rennes extérieur

Rennes extérieur 2022/23 © RMC SPORT

On a un petit (gros) faible pour ce maillot blanc et noir avec les petits liserés qui vont bien. Presque aussi bien réussi que celui de Marseille.

6 Lyon domicile

OL domicile 2022/23 © RMC SPORT

On en revient aux valeurs sures. Très efficace. Un grand oui.

Monaco extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Sobre, classe et étonnement assez peu tenté dans le foot: le maillot noir à sponsor blanc. On attend le haka devant le prince maintenant.

4 Marseille domicile

OM domicile 2022/23 © RMC SPORT

Le grand vainqueur du vote populaire. Certains y verront un simple t-shirt blanc. D'autres l'éloges de la simplicité et de la classe. On est plutôt de la deuxième école.

3 Toulouse extérieur

Toulouse extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Le maillot de la controverse. Certains, offusqué par le dégradé couché de soleil, l'ont placé très bas dans leur classement. Dommage pour eux, on a choisi de donner la prime à l'audace. Et vous aussi puisqu'il est troisième au vote populaire.

2 Lens third

Lens third 2022/23 © RMC SPORT

Un petit côté Perou sang et or pour ce maillot third de Lens qui a frôlé la victoire. Même en écrivant ces lignes, on a des doutes. Il est quand même très beau. Mais vu notre règle numéro 1, on ne pouvait pas donner la victoire à un maillot third.

1 Marseille extérieur

OM extérieur 2022/23 © RMC SPORT

Et la victoire pour le maillot extérieur de l'OM. Sobre et en même temps distinctif. Un beau col rond et un travail discret sur l'imprimé. Du très bel ouvrage.