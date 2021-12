Ligue 1: "On vise l'Europe!", plaisante Chardonnet après la série historique de Brest

Mal au point au classement en début de saison, Brest connaît depuis quelques semaines une belle remontée. Dans le Super Moscato Show sur RMC, le défenseur Brendan Chardonnet a évoqué la série de cinq victoires consécutives du club, tout en évoquant le principal objectif, qui reste le maintien en Ligue 1.

C’est ce qui s’appelle une remontée fulgurante. Après avoir dû attendre la fin du mois d’octobre avant de connaître sa première victoire en Ligue 1 face à Monaco (2-0), Brest est sur une série historique de cinq succès consécutifs. Après avoir connu la zone rouge en début de saison, le club breton est à la 11e place au classement.

Dans l’émission le "Super Moscato Show" sur RMC, le capitaine des Brestois Brendan Chardonnet (26 ans) est revenu sur la dynamique du club: "Si on est surpris? Oui et non car cinq victoires d’affilée c’est énorme, c’est le record du club. Même si on perdait en début de saison, on n’était pas si loin à chaque fois. On a récupéré un groupe au complet avec un peu de réussite en plus."

Arrivé l’été dernier en provenance de Montpellier, Michel der Zakarian commence à imposer sa patte dans l’effectif, comme l’affirme le défenseur: "Il nous apporte beaucoup de rigueur, c’est un personnage très dur."

"L’objectif est d’assurer le maintien le plus tôt possible"

Si statistiquement avec leurs 21 points, les Brestois peuvent encore avoir l’espoir d’accrocher une place en Coupe d’Europe - "on vise l'Europe", plaisante d'ailleurs le joueur - la priorité de Chardonnet est d’assurer rapidement le maintien dans l’élite: "L’objectif est d’assurer le maintien le plus tôt possible (…) Quand l’objectif sera rempli, on aura pris nos 40, 42 points là on pourra avoir d’autres ambitions."

Ce samedi, Brest aura fort à faire pour poursuivre sa belle série avec le déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM (à 17h). Une rencontre que le joueur de 26 ans attend avec impatience: "On peut faire un truc. On est dans une très bonne phase, Marseille revient bien aussi. Ça sera une belle ambiance."