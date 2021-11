Bordeaux: Lopez charge ses joueurs après la défaite contre Brest

Gérard Lopez n’a pas du tout apprécié la défaite à domicile de Bordeaux face à Brest, ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-2). Le président des Girondins réclame plus d’investissement de la part de ses joueurs, désormais 17es du classement.

La sonnette d’alarme. Gérard Lopez est monté au créneau après la défaite de Bordeaux face à Brest, ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-2). Le président des Girondins a très mal vécu le revers de ses joueurs, qui menaient à la pause avant de s’incliner sur un doublé de Jérémy Le Douaron en six minutes (60e, 66e).

"Une défaite est toujours possible, nous en avons eu qui n'étaient pas méritées, mais une défaite comme celle d'aujourd'hui n'est pas du tout acceptable, estime Lopez, dans des propos rapportés par L’Équipe. Chacun doit vite se remettre en question. On doit faire preuve de fierté pour faire honneur au blason des Girondins de Bordeaux."

"On a encore fait preuve d’arrogance"

Le patron du club au scapulaire appelle ses troupes à se remobiliser rapidement: "L'attitude des joueurs est inacceptable. On est dans le confort le plus total et c'est ce qui nous pénalise aujourd'hui. On a encore fait preuve d'arrogance. C'était déjà le cas à Metz (3-3) et ça recommence aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'il y a un souci et nous allons le régler tous ensemble."

Après ce nouveau revers, Bordeaux se retrouve 17e du classement. Juste au-dessus de la zone rouge. Les partenaires de Yacine Adli n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs. Une série inquiétante que Lopez souhaite enrayer dès que possible. "Le problème? Ce n'est pas qu'une affaire de talent, estime le dirigeant de 49 ans. On doit seulement montrer plus d'envie sur le terrain. On doit avoir l'envie de gagner, de se battre, de courir sur les duels, de se faire mal et surtout de faire mal à l'adversaire." En commençant dès ce mercredi à Strasbourg, lors de la prochaine journée du championnat (19h).