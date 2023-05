Ligue 1: Payet convoqué le 17 mai par la commission de discipline après sa gifle sur Cahuzac

Auteur d'une claque envers Yannick Cahuzac, adjoint de Franck Haise, lors du match de Ligue 1 contre le RC Lens samedi dernier, Dimitri Payet sera convoqué devant la commission de discipline le 17 mai.

Dimitri Payet sera convoqué le 17 mai prochain devant la commission de discipline suite à sa claque envers Yannick Cahuzac, adjoint de Franck Haise, lors du match de Ligue 1 entre l'OM et le RC Lens samedi dernier (2-1). Les deux adjoints exclus, Yannick Cahuzac côté Lensois et Gilles Marambaud côté phocéen, au cours du match seront eux aussi entendus.

Un carton rouge réclamé par Haise

Passé entre les mailles du filet de M. Turpin dimanche soir, le geste de Dimitri Payet n'a pas échappé aux caméras de Prime Video, producteur du match Lens-OM (2-1) mais pas diffuseur puisque le match était retransmis sur Canal+. Des caméras supplémentaires de la plateforme en ligne étaient présentes ce soir-là à Bollaert, permettant de capter cette séquence que n'avait pas vu l'arbitre de la rencontre.

Sur ces images on y voit justement Dimitri Payet asséner une claque à Yannick Cahuzac, qui lui répond dans la foulée et écope lui d'un carton rouge. Après cette altercation, l'entraîneur du RC Lens a d'ailleurs demandé à Clément Turpin une sanction à l'encontre du numéro 10 marseillais. "Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c'est carton rouge ! Vous n'avez pas vu la claque ?", a pesté Franck Haise, d'après les images captées par Prime Video. Quelques secondes plus tard, Loïs Openda s'est également adressé au corps arbitral: "Eh ! Il lui a mis une claque."

"Je ne suis pas fan"

Invité à se prononcer sur cette séquence lors d'une conférence de presse ce mercredi, Franck Haise ne s'est pas prononcé en faveur d'une éventuelle suspension "a posteriori" du Réunionnais, qui sera donc jugé le 17 mai par la Commission de discipline de la Ligue et pourrait écoper d'une lourde sanction.

"Ce qui m'embête, c'est que ça arrive (une potentielle sanction) parce qu'il y a eu plus de caméras sur ce match-là. Si c'est vu sur le coup, OK, d'autant qu'il n'y a rien eu de très grave. Moi, j'ai défendu mon ex-captaine et mon adjoint, mon staff. Lui (Cahuzac) prend un rouge alors qu'il s'était fait un peu secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c'est lié à des images de médias, je ne suis pas fan."