Lens-OM: "Quand c'est lié à des images de médias...", Haise "pas fan" d'une potentielle suspension contre Payet

A deux jours de défier Reims en Ligue 1, Franck Haise est revenu sur l'incident qui a émaillé le choc face à Marseille samedi dernier. Le coach arthésien a fait preuve d'intelligence à l'égard de Dimitri Payet, estimant qu'une sanction après-coup pour sa claque infligée à Yannick Cahuzac ne serait pas juste.

Passé entre les mailles du filet de M. Turpin dimanche soir, le geste de Dimitri Payet n'a pas échappé aux caméras de Prime Video, diffuseur de Lens-OM (2-1). Trois jours après la claque assénée par le joueur marseillais à Yannick Cahuzac, Franck Haise a été appelé à commenter la séquence en conférence de presse.

Le coach artésien ne s'est pas prononcé en faveur d'une éventuelle suspension "a posteriori" du Réunionnais, qui devrait être jugé le 17 mai par la Commission de discipline de la Ligue et pourrait écoper d'une lourde sanction.

"Cahuzac prend un rouge alors qu'il s'était fait un peu secouer"

"Ce qui m'embête, c'est que ça arrive (une potentielle sanction) parce qu'il y a eu plus de caméras sur ce match-là. Si c'est vu sur le coup, OK, d'autant qu'il n'y a rien eu de très grave. Moi, j'ai défendu mon ex-captaine et mon adjoint, mon staff. Lui (Cahuzac) prend un rouge alors qu'il s'était fait un peu secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c'est lié à des images de médias, je ne suis pas fan."

A deux jours de la réception du Stade de Reims, vendredi lors de la 35e journée de Ligue 1 (21 heures), le RC Lens est toujours mathématiquement dans la course au titre de champion de France avec le PSG. Les Sang et or sont deuxièmes de Ligue 1, à six points des Parisiens à quatre journées de la fin.