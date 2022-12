Ligue 1: pendant ce temps, l’OL bat Louvain en match amical avec un triplé de Dembélé

L’Olympique Lyonnais s’est imposé 5-3 face aux Belges de Louvain, en match amical jeudi à Murcie (Espagne).

Si la Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar, l’OL a déjà la tête à la Ligue 1. Après un début de saison très décevant, les Gones pointent à la 8eme place du championnat après 15 journées. Laurent Blanc a emmené son groupe en stage dans le sud de l’Espagne où l’OL disputait ce jeudi le premier de ses cinq matchs amicaux face au club belge de l’OH Louvain, également 8eme de Jupiler Pro League.

Blanc : "Il y a des choses très positives, d’autres un peu moins"

Menés dès la 1ere minute, les Lyonnais se sont finalement imposés 5-3 grâce des buts d’Alexandre Lacazette (28e), Tetê (33e) et un triplé de Moussa Dembélé, entré à la pause (55e, 81e, 84e) : "J’ai dit aux joueurs que c’était un entraînement supplémentaire, a commenté Laurent Blanc sur le site de l'OL. Le but était de performer athlétiquement. Il y a des choses très positives, d’autres un peu moins mais si je dois dresser un bilan du stage : c’est très bon. Ce stage était athlétique car on avait un manque à combler et je pense qu’on l’a comblé. J’espère que les joueurs en bénéficieront durant la deuxième partie du championnat." Prochain rendez-vous pour l'OL, jeudi prochain contre Arsenal. Lyon reprendra le championnat le 28 décembre sur la pelouse de Brest.