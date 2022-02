Ligue 1: pour la première de Guion, Bordeaux reste dernier après un nul frustrant face à Monaco

Bordeaux et Monaco ont fait match nul ce dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-1). En supériorité numérique durant une grosse partie de la rencontre, les Bordelais n’ont pas su conserver leur avantage au score. Les joueurs de David Guion restent derniers du classement.

Pas de vainqueur et sans doute deux perdants. Bordeaux et Monaco se sont neutralisés au Matmut Atlantique, ce dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-1). Pour la première de David Guion sur le banc, les Girondins n’ont pas réussi à décrocher une victoire qui leur aurait fait beaucoup de bien. Ils ont pourtant évolué en supériorité numérique durant une grande partie de la rencontre après l’exclusion précoce d’Aurélien Tchouaméni, averti de manière assez sévère pour deux fautes dans la première demi-heure.

Poussés par leurs supporters, qui ont déployé un tifo et une banderole au coup d’envoi, les Bordelais ont frappé les premiers grâce à une percussion de Yacine Adli et une reprise de Rémi Oudin (22e). Mais ils se sont ensuite contentés de défendre, en laissant le ballon et les initiatives à leurs adversaires. Les joueurs de la Principauté en ont profité pour égaliser sur un but de gag, avec une frappe de Gelson Martins repoussée de la tête d’Adel Ahmedhodzic sur Marcelo (67e). "On a été un peu bas, alors qu’on leur a posé des problèmes en jouant pus haut. On sait que c’est un point à améliorer", a convenu Gaëtan Poussin sur Canal+ Sport.

"On va s’en sortir", estime Poussin

Un double visage frustrant pour le club au scapulaire, qui reste dernier du classement avec la pire défense du top 5 européen et toujours aucun clean sheet cette saison. Les coéquipiers de Jean Onana, très actif dans l’entrejeu, sont désormais à égalité de points avec Metz, Lorient et Troyes. A une petite unité de Saint-Etienne. De quoi donner de l’espoir à la lanterne rouge, qui se déplacera à Clermont le week-end prochain. "Je reste persuadé qu’avec ce qu’on a montré sur le terrain, on va s’en sortir. On a progressé. On a été plus solides défensivement", estime Poussin.

Monaco n’a pas grand-chose à se reprocher au terme de ce scénario handicapant. Malgré le rouge de Tchouaméni, les hommes de Philippe Clement n’ont jamais cessé d’attaquer. Ils ont d’ailleurs tiré plus souvent que leurs hôtes (13 frappes à 11). Mais ils ne sont pas parvenus à arracher un succès en Aquitaine. Les voici à présent 6es du classement, dans la course à l’Europe, avec deux points de retard sur Rennes et quatre points sur Strasbourg. Prochain rendez-vous face à Reims, dimanche prochain au stade Louis-II.