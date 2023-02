Ligue 1: pourquoi Lens est resté à Lorient pour préparer son match contre Lyon

Tombeurs du FC Lorient jeudi en Coupe de France, les Lensois ont fait le choix de rester dans le Morbihan pour préparer leur prochain match de Ligue 1, programmé dimanche à Lyon (20h45).

Visiblement, Lens se plaît bien en Bretagne. Après avoir sorti le FC Lorient au Moustoir en huitième de finale de la Coupe de France (1-1, 4-2 tab), jeudi, les Sang et Or ont choisi de rester dans le Morbihan. Une façon de récupérer au mieux avant de prendre la direction de Lyon ce samedi soir pour y défier l’OL dimanche à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1 (20h45).

"C’est comme un mini-stage en cours de saison. Le premier objectif, c’était de pouvoir récupérer dans les meilleures conditions et de ne pas refaire de voyage, en sachant que le délai est court avec le match à Lyon. Puisque de nouveaux joueurs nous ont rejoint au mercato (Adrien Thomasson, Angelo Fulgini), ça permet aussi d’avoir un petit stage de cohésion. Les joueurs sont encore plus ensemble par rapport à d’habitude", a expliqué Franck Haise en conférence de presse.

"Ça change de l'ordinaire"

Beau joueur, Lorient a accepté de prêter ses installations aux Lensois pour qu’ils puissent s’entraîner. "On est dans un cadre sympa. Certains font des décrassages, d’autres récupèrent avec des soins. Ceux qui le voulaient ont aussi pu se balader et profiter de l’air marin", a souligné Haise, qui ne se voyait pas repartir à Lens jeudi soir pour ensuite aller à Lyon deux jours plus tard. Son groupe a validé ce changement de programme.

"Ça change de l’ordinaire et c’est toujours plaisant, on se retrouve tous ensemble, estime le défenseur Jonathan Gradit. Ça peut paraître un peu long au départ, mais le groupe vit très bien et tout se passe bien. On a fait un concours de Playstation vendredi, l’ambiance est très bonne. Ça aurait peut-être été plus difficile de se retrouver tous à l’hôtel après une élimination. Là ce sont des bons moments, ça me fait penser aux stages de pré-saison. Ça permet de bien se reposer pour être en forme à Lyon."

Un match très important pour des Lensois qui restent sur trois matchs sans victoire en championnat. Actuels troisièmes de Ligue 1, ils n’ont plus gagné à l’extérieur depuis le 5 novembre (2-1 à Angers), alors que l’OL (9e) se porte mieux depuis un mois.