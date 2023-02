Lens: "Pas là pour se taire", Haise justifie la folle vidéo du club pour dénoncer les erreurs d’arbitrage

Franck Haise a justifié la vidéo virale publiée lundi par le RC Lens pour critiquer l’arbitrage de la rencontre contre Brest le week-end passé. Selon le coach des Sang et Or, cette vidéo était nécessaire.

Ce Brest-Lens (1-1, 22e journée de Ligue 1) continue de beaucoup faire parler. Ce mardi, au lendemain de la vidéo virale publiée par son club sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’arbitrage de la rencontre face aux Bretons, Franck Haise est revenu sur la communication des Sang et Or. Pour le technicien artésien, cette vidéo reprenant le sketch "La compil des chanteurs inconnus" de Kad et Olivier était nécessaire.

"La communication du club a permis le débat. On peut discuter de la forme, moi j’ai trouvé ça drôle, j'aime beaucoup notre communication, a indiqué Franck Haise en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Lorient en 8e de finale de la Coupe de France (jeudi à 21h). Mais ce n’est pas la forme qui doit être regardée, c’est le fond. S’il n’y a pas cette forme-là, les gens vont-ils regarder les actions de Brest-Lens ? Je ne suis pas sûr. Les arbitres, je l’ai toujours dit, font partie des acteurs du jeu."

Haise: "Ce match doit tourner en notre faveur"

"On n’est pas là pour se taire. Un match comme ça, sans ces décisions de l’arbitre et de VAR, doit tourner en notre faveur. Ça nous est arrivé parfois que ce soit en notre faveur, parfois en notre défaveur. Mais là, ça faisait beaucoup sur un même match. Donc il faut pouvoir le dire. La manière nous appartient. Ceux qui sont contents, tant mieux. Ceux qui ne le sont pas, ce n’est pas grave. Mais il faut le dire, continuer à faire avancer l’arbitrage."

Franck Haise a par ailleurs assuré qu’il s’était entretenu avec l’arbitre central de ce Brest-Lens, Benoît Bastien, à l’issue de la rencontre. A son plus grand étonnement, l’officiel n’avait pas revu les actions litigieuses: "Je suis allé voir l'arbitre, Monsieur Bastien, 30 minutes après le match. C’était un dialogue très courtois, mais c’est difficile de parler car les arbitres n'avaient pas revu les images. Déjà, à mon sens, ils doivent les revoir pendant le match. Mais, en plus, ils ne les avaient pas revues après le match."

Dimanche, plusieurs situations litigieuses ont provoqué la colère des Sang et Or: une main quelques secondes avant l’ouverture du score des Brestois, un tacle très appuyé de Pierre Lees-Melou sur Machado et une seconde main des Brestois dans leur propre surface.