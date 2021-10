Ligue 1: première victoire à domicile pour Bordeaux, coup d'arrêt pour Rennes

Un multiplex de Ligue 1 très animé pour cette 12e journée, avec Bordeaux qui gagne enfin à domicile (3-2), Strasbourg s'est baladé (4-0), Rennes met fin à sa série de victoire (2-2) et Montpellier continue sa bonne série à la Mosson (2-0).

Un match à sens unique pour Strasbourg

Dans ce match assez ouvert entre le 10e et le 11e de Ligue 1, c'est finalement Strasbourg qui vient s'imposer. Avec un bloc bien solide structuré, les Strasbourgeois ont trouvé la solution face à une défense lorientaise bien en place. L'énorme raté de Terem Moffi à la 17e minute sonnera comme le tournant du match, alors que les Bretons dominaient le début de la première mi-temps. Onze minutes plus tard, les hommes de Christophe Pelissier seront punis par Ludovic Ajorque, en grande forme cette saison.

Sur un bon ballon de Lucas Perrin, gagné par Habib Diallo puis remis d'une tête lobbée au fond des filets des Merlus, Ajorque a ouvert le score pour le RSCA à la 28e minute. Il inscrit alors son cinquième but de la saison, qui s'ajoutent à ses cinq passes décisives. Avec ce nouveau but, l'attaquant de Strasbourg confirme son statut d'indispensable au sein de l'équipe alsacienne, puisqu'il est impliqué dans 32% des buts de son équipe. Seul un certain Kylian Mbappé affiche de telles statistiques.

L'addition se corsera ensuite pour les hommes de Christophe Pelissier, plus du tout agressif sur le porteur du ballon. Après une longue touche, Ajorque et Thomasson remportent leurs duels et Habib Diallo vient conclure de la tête au second poteau à la 39e, 2-0. Il viendra inscrire un doublé juste avant la mi-temps (45+2e) sur une très belle reprise de volée à l'entrée de la surface. Thomasson viendra lui aussi se joindre à la fête en fin de match, poussant un ballon qui trainait dans la surface à la 65e, 4-0.

Les Strasbourgeois se rassurent après la défaite 1-0 contre Rennes le week-end passé et remontent à la 8e place. De leur côté, les Merlus ne comptent toujours aucune victoire loin du Moustoir, et redescendent à la 13e place.

Première victoire à domicile pour Bordeaux, sur le fil

Le Matmut Atlantique accueillait ce samedi une rencontre décisive pour le maintien entre le 16e et le 17e de Ligue 1. La première mi-temps manque de rythme et on observe beaucoup de déchets techniques et de pertes de balles de part et d'autres. Aucun ne semble vraiment prendre l'ascendant, mais chacun prend sa chance. Avec plus de réussite côté rémois.

Une réussite qui finit par payer, puisque ce sont les hommes d'Oscar Garcia qui finiront par marquer en premier. A la 37e minute, le jeune Hugo Ekitike reprend du genou un bon coup franc d'un autre jeune du Stade de Reims, Alexis Flips. Un but d'abord longuement checké à la VAR pour un potentiel hors-jeu, puis finalement confirmé, 1-0. Et c'est le quatrième but de la saison pour le jeune de 19 ans, un record cette saison dans le Top 5 européen pour un jeune né au 21e siècle, selon Opta. Il aurait même pu doubler la mise sur une mauvaise relance de Costil juste avant la mi-temps.

Il sera rapidement rejoint par un autre jeune de 19 ans, lui aussi buteur pour Reims. Le défenseur Bradley Locko, entré à la 59e minute, ne mettra que 4 minutes avant de marquer. Servi en retrait par El Bilal Touré dans l'angle de la surface, Bradley Locko enroule une frappe qui lobe Benoit Costil, 2-0. Le jeune court rejoindre ses coéquipiers, partis célébrer le but avec les supporters. Yacine Adli viendra calmer l'enthousiasme rémois sur une belle frappe enroulée après un corner bordelais à la 74e, réduisant le score à 2-1. Passeur décisif pour l'ancien titi, Jimmy Briand viendra remettre les siens dans la partie grâce à une combinaison sur un coup franc contesté par les Rémois, 2-2. Dans les derniers instants, Bordeaux arrache la victoire 3-2, sur un pénalty transformé par Jimmy Briand, qui inscrit un doublé et son 101e et 102e but en Ligue 1.

Les Girondins acquièrent leur première victoire à domicile cette saison et n'avait pas gagné depuis Lens la saison dernière. Comme un symbole, la révolte est venue de Yacine Adli, lui qui est pourtant prêté par l'AC Milan cette saison. Bordeaux se rassure avant la réception du PSG le week-end prochain, et se place à une 16e place, à cinq points de la zone de relégation. Reims, 17e après cette défaite, se déplacera à Monaco dimanche.

Montpellier se relance, premier coup d'arrêt pour Nantes

D'abord la partie la plus calme de l'après-midi, Nantes, septième de Ligue 1, affrontait Montpellier 13e, qui cherche à maintenir son invicibilité à la Mosson, en cours depuis la deuxième journée. En première période, les Canaris se procurent le plus d'occasions, mais la possesion est essentiellement montpellieraine. 0-0 à la pause, mais un gros duel au milieu de terrain, avec deux blocs bien en place. Et un grand match de Teji Savanier.

Le milieu de terrain héraultais aura vraiment tout donné pour que son équipe mène au score. Entre bons coups francs frappés, bonnes projections, récupérations propres, celui qui garde l'équipe de France dans un coin de sa tête, a de nouveau livré une prestation de grande classe dans son antre. Finissant par être décisif pour les siens. A la 64e minute, il tente une frappe repoussée par Alban Lafont, qui est bien suivie par Florent Mollet, 1-0. Sept minutes plus tard, Elye Wahi sera trouvé dans la surface grâce à une magnifique passe en profondeur de Jordan Ferri, pour doubler la mise, 2-0.

Les Montpellierains infligent aux Nantais leur première défaite depuis quatre matches, et leur défaite face à Reims le 26 septembre. L'équipe d'Olivier Dall'Oglio grimpe ainsi à la onzième place, avant leur déplacement à Nice dimanche prochain, pour des retrouvailles avec Andy Delort, buteur ce midi face à Angers (1-2).

Rennes revient à l'usure face à Troyes

Dans une rencontre en deux temps, Troyes s'est montré d'abord en souffrance face à une grosse domination bretonne, qui affiche alors près de 70% de possession. Un avantage finalement conclue par Nayef Aguerd, de nouveau buteur pour le Stade Rennais. A la 9e minute, le défenseur central rennais a ouvert le compteur breton grâce à une nouvelle tête sur un beau corner de Benjamin Bourigeaud, à l'entrée de la surface. Une tête croisée qui vient chasser les toiles d'araignées de la lucarne troyenne, un 31 octobre... Comme la semaine passée à Strasbourg, où il avait libéré les siens sur un corner de Lovro Majer (victoire 1-0).

Cette ouverture du score restera finalement anecdotique, tant la dominatione troyenne dans le jeu fait rage le restant de la première période. Sur un corner de Tristan Dingome à la 38e minute, Adil Rami vient inscrire son premier but depuis son retour en Ligue 1 cet été, remettant les siens à égalité 1-1. Puis sur un gros cafouillage dans la surface rennaise, Renaud Ripart trouve le passeur décisif Tristan Dingome, qui fait son show entre les défenseurs rennais et vient inscrire le but du 2-1, son premier de la saison. Dans une seconde période où Troyes tient à nouveau à dominer, les locaux finissent par flancher physiquement et se font avoir par une frappe de Martin Terrieur alors que le ballon traînait dans la surface, 2-2.

Les Rennais repartent du Stade de l'Aube avec seulement un point, eux qui auraient pu se classer troisièmes en cas de victoire. Les Bretons étaient pourtant sur une série de cinq victoires en autant de match, depuis le 30 septembre. Les joueurs de Laurent Batlles semblent finalement satisfaits d'accrocher ce match nul, alors que la pression s'intensifiait sur leur but en fin de rencontre. Autre note négative pour les Bretons, Kamaldeen Sulemana sera suspendu contre Montpellier après la trêve, lui qui a écopé d'un carton jaune à la 30e.