Ligue 1: PSG-Strasbourg, OM-Toulouse... Le programme TV des matchs de la 16e journée

Interrompue par la Coupe du monde, la saison 2022-2023 de la Ligue 1 reprend ses droits avec la 16e journée ce mercredi 28 décembre et ce jeudi 29. Au programme: Ajaccio-Angers, Troyes-Nantes, Auxerre-Monaco, Clermont-Lille, PSG-Strasbourg, Brest-OL, Lorient-Montpellier, Reims-Rennes, OM-Toulouse, Nice-Lens.

Quarante-cinq jours après, la Ligue 1 est de retour. Le football français reprend avec la 16e journée au programme du 28 et du 29 décembre. Ajaccio-Angers et Troyes-Nantes ouvrent le bal mercredi dès 15h, avant Auxerre-Monaco à 17h et Clermont-Lille à 19h. Deux affiches sont à 21h: Brest-OL et PSG-Strasbourg, qui sera marqué par le retour à la compétition de Kylian Mbappé, seulement dix jours après la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine.

Quatre matchs se disputent jeudi et concernent directement la course au podium: Lorient-Montpellier à 17h, Reims-Rennes à 19h, puis Nice-Lens et OM-Toulouse à 21h.

Sur l'ensemble de cette 16e journée, deux rencontres sont à suivre sur les antennes du groupe Canal: PSG-Strasbourg sur Canal+ Sport 360 et Nice-Lens sur Canal+ Foot. Les autres matchs sont tous diffusés sur Amazon Prime Video.

>> Toutes les infos sur la 16e journée de Ligue 1 en direct sur RMC Sport

· Le programme TV complet de la 16e journée de Ligue 1

► Mercredi 28 décembre

15h - Troyes-Nantes (Prime Video)

15h - Ajaccio-Angers (Prime Video)

17h - Auxerre-Monaco (Prime Video)

19h - Clermont-Lille (Prime Video)

21h - Brest-OL (Prime Video)

21h - PSG-Strasbourg (Canal+ Sport 360)

► Jeudi 29 décembre

17h - Lorient-Montpellier (Prime Video)

19h- Reims-Rennes (Prime Video)

21h - OM-Toulouse (Prime Video)

21h - Nice-Lens (Canal+ Foot)