Clermont-PSG: Mbappé, Neymar et Messi en folie pour un récital parisien avant l'OM

Après quatre revers de rang à l'extérieur toutes compétitions confondues, le PSG s'est imposé face à Clermont (6-1) grâce aux triplés de Neymar et Mbappé et accentue un peu plus son avance en tête de la Ligue 1. L'Hexagoal n'est plus très loin.

Le PSG n'a plus le mal du voyage. Alors qu'ils restaient sur quatre défaites consécutives à l'extérieur toutes compétitions confondues (Nantes, Nice, Real Madrid et Monaco), les hommes de Mauricio Pochettino ont vaincu leurs démons sur la pelouse de Clermont (6-1) et se rapprochent un peu plus d'un 10e titre de champion de France. Brillante face à Lorient le week-end dernier (5-1), la "MNM" formée par Messi, Neymar et Mbappé a une nouvelle fois été décisive.

Messi, monsieur caviar

Malgré une cascade de blessés, les Parisiens attaquent fort la partie, portés par le trio Mbappé-Neymar-Messi. L'Argentin ne tarde pas à se mettre au service de ses coéquipiers en servant Neymar sur l'ouverture du score. Dès la 6e minute, le numéro 10 parisien trompe Arthur Desmas d'un tir croisé du gauche. Le début d'une très large domination parisienne. Kylian Mbappé se charge de faire le break sur un nouveau caviar de la Pulga, en ajustant le portier clermontois tout en finesse pour inscrire son 18e but de la saison en championnat.

Cette nouvelle passe décisive de Messi, la 12e en Ligue 1, confirme la bonne relation qu'il entretient avec le champion du monde puisque les deux joueurs se sont échangés sept offrandes depuis le début de la saison. En gestion pendant une grosse demi-heure, le PSG lâche du lest et Clermont en profite pour recoller avant la pause grâce à Jodel Dossou, qui échappe parfaitement au marquage d'Idrissa Gueye pour marquer dans le but vide.

Relancés, les Clermontois n'abdiquent pas et offrent de l'adversité aux joueurs de la capitale. Si la possession reste du côté parisien, Donnarumma doit s'employer devant Berthomier pour éviter l'égalisation. Mais les promus laissent passer leur chance sous le regard de Pascal Gastien, installé dans les tribunes de Gabriel-Montpied, et s'effondrent totalement. Si Messi voit son but refusé pour hors-jeu, Neymar et Mbappé (un triplé chacun) se chargent de clore le débat avant le dernier quart d'heure.

L'international français prend le large au classement des buteurs avec sa 20e réalisation de la saison. Il profite de l'apathie de la défense clermontoise pour gonfler ses statistiques de passeurs et offrir le triplé à Neymar pour le sixième et dernier but du PSG. L'attaquant français termine même la rencontre avec le brassard de capitaine après les sorties de Kimpembe et Verratti. Triplé de Neymar, triplé de Mbappé, trois passes décisives pour Messi. En mode MNM.

Avec 15 points d'avance sur Rennes à sept journées de la fin, le 10e Hexagoal se rapproche de plus en plus pour les Parisiens, qui pourraient officialiser la nouvelle contre Angers dans dix jours.