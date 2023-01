Ligue 1: Reims aurait déposé une réserve après le nul contre Nice à cause d'un membre du staff niçois

Selon L'Equipe, le Stade de Reims a déposé une réserve après son match nul contre Nice (0-0) ce dimanche en Ligue 1. En cause: la présence sur la feuille de match d'un membre du staff niçois... qui pourrait être encore sous contrat avec Lens.

Le Stade de Reims a pris un point contre Nice ce dimanche en Ligue 1 (0-0), mais il aimerait bien en gratter deux de plus... sur tapis vert. Selon L'Equipe, le club champenois a déposé une réserve après la rencontre. En cause: la présence sur la feuille de match d'un membre du staff niçois qui pourrait être encore sous contrat avec un autre club.

L'homme en question se nomme Laurent Bessière. Ancien salarié du Stade de Reims, Bessière était depuis 2020 responsable de la performance au RC Lens, avant de bouger dernièrement à l'OGC Nice, dans les valises de Florent Ghisolfi. Et c'est là où le bât blesse.

Un espoir pour les Rémois?

Selon Lens (et donc Reims), Laurent Bessière serait encore engagé contractuellement avec le club sang et or jusqu'en février, et n'aurait de ce fait pas le droit d'exercer une fonction officielle avec l'OGCN. Or, son nom était inscrit ce dimanche parmi ceux des membres du staff azuréen.

Reste tout de même à savoir ce que dira la LFP à son sujet, et si la Ligue peut réellement donner match perdu à Nice pour un tel cas de figure.