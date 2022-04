Ligue 1: retournement de situation, Saint-Etienne n'est plus à vendre

Alors que le club était à vendre depuis plus d'un an, il n'est plus question de vente de Saint-Etienne. Les président Bernard Caïazzo et Roland Romeyer cherchent désormais un actionnaire minoritaire.

Après avoir annoncé que le club était à vendre depuis plus d’un an, la présidence de l’ASSE, composée de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer, fait une nouvelle fois machine arrière. L’accord entre la LFP et CVC va permettre aux Verts de toucher 33 millions d’euros et cette somme rondelette semble changer la donne.

Cet accord LFP-CVC prévoit la répartition de l'argent entre les clubs en fonction de certains critères. En particulier la capacité des clubs à présenter des fonds propres positifs. Hormis le PSG, et les clubs européens (OM, Lyon, Nice, Rennes, Monaco, Lille), les 13 autres toucheront 33 millions d’euros (versés en deux fois 16,5 millions).

Relancer le projet avec un nouvel actionnaire

Cette manne financière conjuguée à quelques ventes et à 20 contrats qui arrivent à échéance, dont les plus élevés de l’effectif (Wahbi Khazri, Riyad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak…), va permettre aux Verts de souffler sur le plan financier.

Selon une information de But Saint-Etienne, les présidents cherchent à présent plutôt un actionnaire minoritaire pour injecter un peu d’argent frais et pouvoir se lancer dans un nouveau cycle à partir de la saison prochaine, autour de la direction exécutive en place composée de Jean François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rumstein.