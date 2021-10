Ligue 1: Saint-Etienne privé de ses supporters après les incidents contre Angers

La commission de discipline de la LFP s'est penchée ce lundi sur les incidents survenus lors de Saint-Etienne-Angers (2-2), vendredi dernier à Geoffroy-Guichard. Si le dossier a été mis en instruction jusqu'au 17 novembre, les supporters des Verts seront privés de tribune d'ici là. A domicile comme à l'extérieur.

Vu le triste spectacle observé vendredi soir lors d'ASSE-Angers (2-2) à Geoffroy-Guichard, il était assez évident que Saint-Etienne allait être épinglé par la commission de discipline de la LFP. Cela n'a pas manqué. L'instance, qui a étudié ce lundi les incidents du Chaudron, a décidé de mettre le dossier en instruction jusqu'au 17 novembre. Mais d'ici là, les Verts joueront leur match à domicile contre Clermont (7 novembre) à huis clos, et le parcage stéphanois à Metz (30 octobre) sera également fermé. Autrement dit: plus aucun supporter des Verts en tribune jusqu'à nouvel ordre.

Saint-Etienne prend acte de ces annonces

"Les décisions seront rendues à l’issue de la séance du mercredi 17 novembre 2021 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport, explique un communiqué. En outre, la commission prononce à titre conservatoire les deux mesures suivantes:

- Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu’au prononcé de la mesure définitive. La rencontre AS Saint-Etienne–Clermont Foot 63 programmée le dimanche 7 novembre 2021 à 15h est concernée par cette mesure conservatoire.

- Fermeture de l’espace visiteurs de l’AS Saint-Etienne pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au prononcé de la mesure définitive. La rencontre FC Metz-AS Saint-Etienne programmée le samedi 30 octobre 2021 à 17h est concernée par cette mesure conservatoire."

ASSE-Angers © Icon Sport

L'AS Saint-Etienne, qui a pu apporter "ses premiers éléments d'analyse" via le président exécutif Jean-François Soucasse, le DG adjoint Samuel Rustem et le stadium manager adjoint Florian Merle, a réagi par communiqué, en disant "prendre acte" de la mise en instruction du dossier et des premières décisions.

Le club stéphanois invite en outre les supporters munis d'une place pour le match contre Clermont à se rapprocher de son service billetterie pour obtenir un remboursement.