Ligue 1: ''Si t'as envie d'être un mec chelou, sois un mec chelou'' l'anecdote de Still sur Ito

Invité lundi dans l'émission ''Hors Jeu'' présentée par Brak, Will Still, entraîneur du Stade de Reims, en a profité pour glisser une anecdote sur son attaquant japonais Junya Ito. Les Rémois réalisent un bon début de championnat avec deux victoires en trois matchs.

Deux victoires sur les trois premières journées de Ligue 1: le début de saison est réussi pour Reims. Pas seulement sur le terrain, mais également en dehors comme peut en témoigner Will Still, qui a raconté une petite anecdote sur l'ailier japonais du Stade de Reims Junya Ito, dans l'émission Hors Jeu.

"Viens au Stade de Reims, sois toi-même. Sache que tu dois performer parce qu'on a besoin que tu performes. Mais si t'as envie d'être un mec chelou, sois un mec chelou. Le meilleur exemple, c'est Ito. Ito, il ne parle pas. Il ne pète pas un mot. De temps en temps, il sourit, il fait une blague [...] C'est pour ça qu'on l'adore. Il est énorme, il est à mourir de rire." s'est amusé Will Still dans Hors Jeu.

Ito, déjà buteur cette saison

Reims n'a connu qu'un revers lors de la première journée de Ligue 1, contre Marseille (défaite 1-2 le 12 août).

Le Stade de Reims se déplace à Metz le dimanche 3 septembre pour la quatrième journée de Ligue 1, et tentera d'enchaîner une troisième victoire consécutive. Will Still pourra toujours compter sur Junya Ito, qui a inscrit un but en trois apparitions avec le maillot rémois.