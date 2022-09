Ligue 1: sifflé par son public, Rennes colle une valise à Auxerre et se relance au classement

Le Stade Rennais renoue ce dimanche avec la victoire en Ligue 1 face à Auxerre (5- 0) mais a perdu Baptiste Santamaria sur blessure. Un temps sifflés par leur public alors qu'ils menaient 1-0, les Bretons ont ensuite déroulé et se relancent au classement.

Vainqueur dans la douleur jeudi de Larnaca (2-1) en Ligue Europa, le Stade Rennais enchaîne en Ligue 1. Après son dernier nul contre Troyes (1-1), le club entraîné par Bruno Genesio a répondu en collant cinq but au promu Auxerre (5-0). Après s’être fait peur, au point de subir les sifflets de son public malgré une avance de 1-0, Rennes a livré un récital offensif en deuxième période.

La partie avait commencé sous les meilleurs auspices au Roazhon Park. Sur un long dégagement de Steve Mandanda dévié par un défenseur auxerrois, Kamaldeen Sulemana est entré dans la surface pour placer un tir croisé pour tromper Benoît Costil dès la 3e minute. Un vrai soulagement pour celui qui n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 10 mois, confirmant ainsi son regain de forme et ses deux passes décisives cette semaine en Coupe d’Europe. Le Ghanéen était même proche du doublé, mais Joly a taclé le ballon qui filait dans les buts vides des visiteurs.

Les coups durs de Rennes

En début de première période, les Rennais sembleaint partis pour un vrai récital. Désiré Doué, très précieux dans l’entrejeu, avait fait une belle feinte de corps dans son camp et lancé en profondeur ses attaquants. Sur la même action, Martin Terrier s'est présenté face à l’ancien portier des locaux mais ce dernier a remporté son duel. Mais la partie ne va pas forcément prendre une bonne tournure pour Rennes.

Au duel avec Raveloson, la tour de contrôle Baptiste Santamaria est touchée à la cheville gauche. Le milieu se tord de douleurs et fini même en larmes. Les soigneurs apportent la civière, pour celui qui, selon Canal+, été transporté à l’hôpital. Difficile de savoir si c’est en raison d’un pépin physique, mais Sulemana, élément le plus intéressant offensivement durant les 45 premières minutes, est remplacé à la pause par Tait. À suivre aussi le cas de Doué qui, diminué, a cédé sa place en seconde période à Lovro Majer.

Gouiri se réveille enfin après les sifflets du public rennais

Si brillant au début de son aventure à Nice, Amine Gouiri restait sur une série délicate. Afin de relancer la machine, l’attaquant a changé d’air cet été en rejoignant le Stade Rennais. Peu en réussite dans un premier temps, le second acte va signer la renaissance du joueur de 22 ans. Après une série de 20 matchs et 36 tirs sans marquer en championnat, Gouiri a enfin débloqué son compteur.

À l’heure de jeu, alors que le public ne se privait pas de siffler ses joueurs en raison du jeu produit jugé trop pauvre, l’ancien Lyonnais va au pressing sur Coeff et récupère très haut le cuir. Il s’en va ensuite tromper Costil afin de marquer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Ce dernier se montre à nouveau décisif, mais dans la dernière passe, en centrant pour Terrier, qui inscrit le troisième but des locaux. Un match référence pour Gouiri.

Mandanda... passeur décisif

Serein dans ses buts durant le temps fort d’Auxerre, Mandanda s’est également illustré offensivement. Déjà important dans le premier but de son équipe, l’ancien marseillais va se permettre de gonfler ses statistiques. Voyant Tait totalement abandonné par la défense adverse, le portier de 37 ans effectue un long dégagement. Inscrivant ainsi la première passe décisive de sa carrière en Ligue 1.

Son coéquipier est à la réception et conduit son ballon de la tête pour éliminer Costil. Les sifflets du stade auront donc été efficaces. Mais les Rennais ne sont pas rassasiés, après Mandanda et Gouiri, c’est un autre qui veut profiter du récital pour bonifier ses stats. Le jeune Matthis Abline (19 ans) met le cinquième but des Bretons et inscrit dans le même temps son premier but en Ligue 1. Une démonstration offensive qu’il faudra tenter de reproduire dimanche prochain, lors du choc contre l’Olympique de Marseille.