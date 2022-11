PSG: Verratti dévoile les photos de sa fête d'anniversaire, avec Messi, Neymar et Zlatan

Marco Verratti a fêté ce week-end son 30e anniversaire. Pour l’occasion, le milieu de terrain du PSG a organisé une soirée festive dimanche dans l’est de la capitale. Plusieurs de ses partenaires étaient présents, à l’image de Neymar, Marquinhos ou Gianluigi Donnarumma. Zlatan Ibrahimovic était aussi de la partie.

Un gâteau géant orné d’un petit hibou arrive en scintillant sur un chariot roulant, sous les acclamations de la foule. Une nuée de portables capture l’instant sous les applaudissements, les tambours et les cris de joie. "Happy birthday to you Marco", reprend en chœur la foule réunie dimanche soir au musée des arts forains, dans le quartier de Bercy, à l’est de Paris.

C’est là que Marco Verratti a fêté son 30e anniversaire en compagnie de ses nombreux amis. Aux côtés de sa femme, Jessica Aïdi, le milieu de terrain du PSG, vêtu d’un costume beige, a profité de cet événement dans la foulée de la victoire à Lorient en Ligue 1 (1-2). De nombreux animations ont été organisées pour distraire les convives, qui se sont massés sur la piste de danse autour de l’international italien.

Zlatan a fait le déplacement

Plusieurs de ses partenaires parisiens étaient présents, à l’image de Neymar, Lionel Messi, Marquinhos ou Gianluigi Donnarumma. Zlatan Ibrahimovic, le taulier de l’AC Milan, qui a évolué durant quatre ans au Parc des Princes avec Marco Verratti, avait également fait le déplacement.

Après cette soirée enivrante, le n°6 du PSG va pouvoir se concentrer sur la réception d’Auxerre, dimanche (13h), pour la dernière journée de L1 avant la Coupe du monde 2022. Une compétition que "Petit Hibou" regardera à la télévision, la Nazionale n’ayant pas réussi à décrocher son ticket pour le Qatar...