Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Bordeaux-PSG

Bordeaux reçoit le PSG ce mercredi lors de la 28e journée de Ligue 1 (21h). Un choc à priori déséquilibré entre deux équipes aux dynamiques inversées. Englués dans une crise de résultats, les Girondins d’Hatem Ben Arfa devront sortir le grand jeu pour espérer accrocher des Parisiens relancés dans la course au titre. Un match à suivre à 21h sur Canal +.

C’est une stat qui n’a pas de quoi rassurer à Bordeaux. Depuis l’inauguration du Matmut Atlantique en mai 2015, le PSG n’a jamais perdu dans l’antre des Girondins. En six déplacements, le club de la capitale s’y est imposé à quatre reprises et y a concédé deux nuls (toutes compétitions confondues). Les joueurs de Mauricio Pochettino tenteront d’embellir cette série positive ce mercredi lors de la 28e journée de Ligue 1 (21h). Un déplacement très important alors que la course au titre n’a jamais été aussi disputée en haut de tableau. Au profit d’un week-end favorable, Paris a repris la 2e place du classement, à deux points de Lille. Avec seulement un point d’avance sur Lyon et deux sur Monaco. Un match à suivre à 21h sur Canal +.

Les champions de France n’ont aucune marge de manœuvre à l’heure de se rendre en Gironde. Il leur faut un résultat pour espérer conserver leur couronne. A une semaine de recevoir le Barça au Parc des Princes, il sera aussi question de préparer ce 8e de finale retour de Ligue des champions (le 10 mars sur RMC Sport 1). Après leur démonstration au Camp Nou à l’aller (1-4), les partenaires de Marquinhos semblent avoir fait le plus dur. Mais l’histoire récente invite forcément à la plus grande méfiance. Difficile d’imaginer un relâchement collectif dans une période si cruciale.

Sans Neymar, Mbappé ni Di Maria

Il faudra tout de même composer sans plusieurs absents de marque face à Bordeaux, à l’image de Neymar, Angel Di Maria ou Marco Verratti, blessés. Sans oublier Kylian Mbappé, suspendu. Peut-être une lueur d’espoir pour les Girondins d’Hatem Ben Arfa, englués dans une crise sportive et relationnelle depuis plusieurs semaines. Malgré une série de six matchs sans victoire en championnat (cinq défaites, un nul), entrecoupée d’une élimination face à Toulouse en 32es de finale de la Coupe de France, Jean-Louis Gasset a été confirmé sur le banc.

Mais la situation est forcément fragile, même si le club au scapulaire, 11e de L1, reste encore à bonne distance de la zone rouge. Un bon résultat face au PSG pourrait amener une éclaircie revigorante. A l’inverse, cette affiche, diffusée sur Canal +, risque d'obscurcir un peu plus l'horizon, en cas de déconvenue spectaculaire.