PSG: Neymar réplique à ses détracteurs sur son hygiène de vie

Le Brésilien Neymar a ironisé sur le traitement injuste qui lui serait réservé par les journalistes, peu enclins, selon lui, à souligner les efforts qu’il réalise pour revenir en forme.

Neymar regrette les spéculations sur son hygiène de vie, tout en les alimentant le restant de l’année. Le Brésilien s’est ému que peu de médias soulignent les efforts consentis de sa part pour revenir au jeu après sa blessure aux adducteurs contractée à Caen le 10 février dernier. Le Brésilien aimerait que ça se sache, et que les journalistes et autres observateurs du football s’arrêtent un peu moins sur ses excès, qu’il met en scène lui-même sur les réseaux sociaux, pour s’attarder davantage sur les efforts qu’il accomplit dans son travail de remise en forme.

Neymar: "Vous publiez seulement ce qui vend"

Ce mardi matin, selon Le Parisien, Neymar s’est plaint dans une story Instagram que de nombreux sites aient préféré relayer une séance de questions réponses avec ses abonnés qu’il a animée dimanche dernier: "J'ai vu beaucoup de sites de gossips qui ont repris les questions et les réponses. C'est cool, tout le monde a rigolé, c'était marrant. Mais l'autre jour j'ai posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu'à la fin de la journée. Moi je n'ai pas vu un seul site qui me donnait du crédit: Regardez comme il est professionnel, il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend c'est de mal parler d'autres personnes."

Neymar ne sera pas du voyage à Bordeaux mercredi (21h), mais son retour est proche. La superstar brésilienne, qui souffre d’une lésion, "poursuit son travail de rééducation", a indiqué le Paris Saint-Germain. "Un retour avec le groupe sera évalué en fin de semaine", a précisé le club de la capitale, alors que se profile le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Barça, son ancienne équipe, le 10 mars. A l'aller, sans lui, les Parisiens s'étaient brillamment imposés (4-1), avec un triplé de Kylian Mbappé.