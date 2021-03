Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Lille-OM

Trois jours après son match nul face à l'OL (1-1), l'OM se déplace sur le terrain du LOSC, actuel leader de Ligue 1. Ce choc de la 28e journée de Ligue 1 sera à suivre à 21 heures sur Canal + Sport.

Après le match nul concédé au stade Pierre Mauroy dimanche face à Strasbourg (1-1), Lille doit se relancer. L'actuel leader de Ligue 1 reçoit ce mercredi l'OM pour le choc de la 28e journée de Ligue 1.

La rencontre sera à suivre à partir de 21 heures et sera diffusée sur Canal + Sport. Pour l'occasion, Nasser Larguet assurera une nouvelle fois l'intérim sur le banc de l'OM, malgré la nomination vendredi dernier de Jorge Sampaoli en tant qu'entraîneur du club phocéen. Arrivé du Brésil, le technicien argentin respecte une quarantaine pour des raisons sanitaires.

Après avoir obtenu le nul (1-1) dimanche au Vélodrome face à l'OL, autre prétendant pour les places européennes, l'OM enchaîne cette fois avec une autre équipe en forme ces dernières semaines. Bien qu'un peu éprouvée lors des derniers matchs, avec notamment une élimination de Ligue Europa, l'équipe lilloise reste un sérieux prétendant au titre. Avec deux points d'avance sur le PSG, une victoire permettrait forcément aux hommes de Christophe Galtier de maintenir la pression sur ses concurrents directs.

Actuel 7e de Ligue 1 avec une journée de retard, l'OM visera d'ici la fin de saison une qualification européenne, et ce pour la prochaine Ligue Europa. La 5e place reste à portée de Dimitri Payet et ses coéquipiers. "On a l'impression de progresser, de retrouver petit à petit notre niveau. On commence à avoir des contenus plus intéressants, a indiqué ce mardi Payet en conférence de presse. Il y a encore beaucoup de travail pour retrouver un match complet, un match référence."