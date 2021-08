AS Monaco: ambitions, mercato, prépa... ce qu'il faut savoir avant le début de saison de Ligue 1

Troisième de la précédente saison de Ligue 1, l'AS Monaco a les moyens de retourner sur le podium au terme de cette saison 2021-2022. Mais avant d'être pleinement concentré sur le championnat, le groupe de Niko Kovac doit se hisser en phase de groupes de la Ligue des champions.

Les ambitions de cette saison 2021-2022

Invité surprise de la lutte pour le titre dans le sprint final de la saison 2020-2021 de Ligue 1, l'AS Monaco a finalement terminé 3e. Conséquence: l'équipe consacre son moins d'août à décrocher sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions, en passant d'abord le troisième tour préliminaire puis les barrages. L'objectif européen de la saison sera alors rempli, et Niko Kovac veillera à faire bonne figure en poules. En ce qui concerne la Ligue 1, c'est simple: l'ASM devra terminer sur le podium, avec si possible la deuxième place. Son mercato est suffisamment ambitieux pour cela, et l'entraîneur ne découvre plus le championnat et son groupe comme c'était le cas l'été dernier.

Les résultats de la préparation

► Red Bull Salzbourg: victoire 3-1

► Cercles Bruges: victoire 3-+1

► Anvers: nul 0-0

► Wolfsburg: victoire 2-1

► Real Sociedad: défaite 2-1

La déclaration à retenir

Niko Kovac, le 2 août en conférence de presse: "Notre ambition est claire en ce début de saison: nous voulons terminer la saison dernière, qui, pour nous, n'est pas achevée. Nous avons la possibilité d'accrocher la Ligue des champions. (...) Afin de rester à notre niveau, de nous battre pour le podium, il va falloir montrer encore plus et développer encore nos qualités. Rester au même niveau que la saison dernière ne suffira pas".

Le mercato

L'AS Monaco s'est activé en deux temps sur le marché des transferts. D'abord à son ouverture, avec une arrivée importante: Alexander Nübel, prêté deux ans par le Bayern Munich. L'Allemand, qui était barré par Manuel Neuer, ne vient pas pour garnir le banc de touche. Son compatriote Ismail Jakobs, piston gauche, a aussi débarqué (environ 7 millions d'euros). Puis à quelques jours du début de la Ligue 1, un joli coup a été réussi avec l'arrivée du grand espoir néerlandais Myron Boadu (17 M€). Ce jeune attaquant de 20 ans ans était convoité par l'OGC Nice. Sa signature a été officialisée juste après celle du milieu brésilien Jean Lucas, que l'Olympique Lyonnais a laissé partir pour 12 M€ garantis. Quant aux départs notables: Stevan Jovetic, six buts la saison passée, a rejoint le Herta Berlin en fin de contrat; Fodé Ballo-Touré s'est engagé avec l'AC Milan.

Trois rendez-vous marquants du début de saison

► 10/08: Monaco-Sparta Prague (troisième tour préliminaire retour de Ligue des champions)

► 5e journée de L1: Monaco-OM

► 6e journée de L1: Nice-Monaco

Le premier match de championnat est prévu contre le FC Nantes, ce vendredi 6 août (21h00).