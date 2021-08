Départ de Messi: la première réaction de Neymar devrait faire plaisir aux fans du PSG

Après que le Barça a acté le départ surprise de sa star, Lionel Messi, l’attaquant du PSG Neymar a liké un dessin posté sur le compte Instagram du média brésilien TNT Sports. On peut y voir le Brésilien et l’Argentin se prendre dans les bras… avec le maillot du PSG.

C’est la première réaction publique de Neymar après l’annonce fracassante du FC Barcelone de ne pas conserver Lionel Messi cette saison. Une réaction très rapide et discrète qui se résume en un clic. Et plus précisément en un like. Un like qui ne manquera pas de faire parler les supporters du Paris Saint-Germain. Très proches depuis qu'ils ont joué ensemble à Barcelone, l’Argentin et le Brésilien ont toujours rêvé de rejouer ensemble. Alors que la Pulga se retrouve sans club et que le PSG figure parmi les principaux prétendants pour l’accueillir, Neymar a fait, une fois de plus, un petit signe pour l'attirer dans la Capitale. Après le communiqué inattendu du Barça annonçant la fin de l’aventure de Messi en Catalogne, "Ney" a liké une publication loin d’être neutre postée par le média brésilien TNT Sports.

>> Le mercato en direct

Messi avec le maillot du PSG et... le n°10

Il s’agit d’un dessin du Parisien faisant un gros câlin à son ami argentin lequel, comme Neymar, porte le maillot du PSG floqué du numéro 10, celui de l’attaquant brésilien. Un appel du pied ? Au moins le signal fort que le Brésilien souhaite plus que jamais rejouer avec son ami au Parc des Princes.

Avant de se retrouver pendant leurs vacances il y a quelques jours, Neymar et Messi, accompagnés par Leandro Paredes ont longuement discuté ensemble à la fin de la finale de la Copa America remportée par l’Albiceleste face à la Seleçao au Maracana. La scène filmée avait fait beaucoup parler même si Paredes avait assuré que les trois hommes n’avaient que parler de leurs familles et des vacances. On n’était bien sûr pas obligé de le croire.