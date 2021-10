Ligue 1: sur quelle chaîne regarder OL-Lens

La 12e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec une belle affiche entre l'OL (9e) et Lens (2e). Un match à suivre sur Canal+ Décalé à partir de 21h et à la radio sur RMC.

Une belle affiche entre deux candidats aux places européennes. Neuvième de Ligue 1 et en quête de revanche après sa défaite frustrante contre Nice (3-2), l’OL accueille ce samedi soir le RC Lens, surprenant dauphin du PSG, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Ce match sera à suivre sur Canal+ Décalé à partir de 21h, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site RMC Sport.

Dembélé et Ganago absents

Dans l’obligation de réagir pour ne pas être décrochés de la course à la Ligue des champions, les Gones seront à nouveau privés de leur buteur Moussa Dembélé, blessé, alors que Tino Kadewere purgera le premier de ses trois matchs de suspension après son rouge reçu à Nice. Lucas Paqueta, impressionnant depuis le début de la saison, pourrait être aligné en pointe, avec Houssem Aouar en soutien.

"J'ai une confiance absolue en Peter Bosz, a martelé cette semaine Jean-Michel Aulas, visiblement pas inquiet par la fragilité affichée par son équipe depuis le début de la saison. Nos analystes statisticiens pensent qu'on va très bien terminer la saison. Le discours de Peter, je le comprends, je comprends aussi qu'on a perdu des points par notre indiscipline, et parfois (à cause) du VAR et des arbitres." Côté lensois, seul Ignatius Ganago, touché à un genou, manque à l’appel. En forme et sans complexe, les hommes de Franck Haise restent sur une solide victoire contre Metz (4-1).