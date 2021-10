Ligue 1: sur quelle chaîne regarder PSG-Angers (avec Thierry Henry aux commentaires)

La dixième journée de Ligue 1 démarre ce vendredi avec un duel entre le PSG et Angers au Parc des Princes (21h). Un match diffusé sur Amazon Prime Vidéo et à suivre à la radio sur RMC.

La Ligue 1 est de retour. Après deux semaines de coupure internationale, le championnat de France reprend ce week-end avec une dixième journée qui s'ouvre ce vendredi par un duel entre le PSG et Angers, au Parc des Princes (21h). Ce match sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo, avec Thierry Henry aux commentaires. Il sera également à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site RMC Sport.

Battus pour la première fois de la saison par le Stade Rennais (2-0) avant la trêve, les Parisiens veulent réagir à domicile et reprendre provisoirement neuf points d'avance sur leur dauphin lensois, qui se rendra dimanche à Montpellier (17h). S'il peut compter sur le retour de Juan Bernat, remis d'une grave blessure à un genou après plus d'un an d'absence, Mauricio Pochettino est en revanche privé de ses internationaux sud-américains, qui ont disputé un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela concerne les Argentins Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, ainsi que les Brésiliens Neymar et Marquinhos.

Angers, l'une des surprises du début de saison

Egalement absent de la liste des 22 joueurs convoqués par le PSG, Keylor Navas s'est, lui, blessé à un adducteur avec le Costa Rica mercredi soir. L'Italien Gianluigi Donnarumma sera ainsi titulaire dans les cages au sein d'un onze où sont attendus Marco Verratti, Mauro Icardi et Kylian Mbappé. En face, le SCO est l'une des très bonnes surprises de ce début de saison. La formation de Gérald Baticle, qui propose un jeu séduisant et offensif, occupe la quatrième place avec une seule défaite au compteur (le derby contre Nantes perdu 4-1) et compte bien réussir un coup en terre parisienne.

Il faudra pour cela un grand Mohamed-Ali Cho. Passé par les catégories de jeunes du PSG, le virevoltant attaquant français (17 ans), buteur à deux reprises en championnat, aura forcément à cœur de briller face au vice-champion de France.