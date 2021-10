Argentine: la colère de Messi contre l’arbitre après la victoire face au Pérou

Lionel Messi a fustigé l’arbitre de la rencontre entre l’Argentine et le Pérou (1-0), jeudi lors des qualifications à la Coupe du monde dans un message posté sur Instagram.

Lionel Messi va retrouver Paris et le PSG avec le sentiment du devoir accompli… et un léger goût amer. La star argentine a critiqué l’arbitre de la rencontre entre l’Argentine et le Pérou (1-0), jeudi comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. Si l’Albiceleste a fait un pas de plus vers le Mondial, le déroulé du match n’a pas plus à l’attaquant.

"Il semble le faire exprès"

"Match dur, difficile à jouer, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Beaucoup de vent, eux (les Péruviens) tous derrière laissant peu d'espaces. L'arbitre, à chaque fois qu'il nous dirige, fait la même chose. Il semble le faire exprès. Mais bon, trois points importants qui nous rapprochent du but."

Les critiques de la Pulga sont dirigées vers le Brésilien Wilton Sampaio, qui a annulé un but argentin pour hors-jeu, n’a pas accordé de penalty à l’Abilceleste (pour une faute supposée sur Lautaro Martinez) avant d’en accorder un au Pérou, finalement manqué par Yoshimar Yotun. Le joueur du PSG semble aussi reprocher les coups de sifflet intempestifs dans un match haché par les fautes (32, dont 20 contre le Pérou).

Avant cette rencontre, Sampaio avait arbitré l’Argentine à cinq reprises. Ce n’est pas la première fois que Messi râle contre l’arbitrage. Il avait poussé un gros coup de gueule en juillet 2019 après la défaite de l’Argentine contre le Brésil en demi-finale de la Copa America (2-0), en accusant même la Conmebol de favoriser le Brésil. Il avait récidivé en novembre 2020 après un match nul contre le Paraguay (1-1) lors des qualifications au Mondial 2022.