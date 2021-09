Ligue 1: Thierry Henry savoure son retour au bord des terrains

Dans une interview accordée au Parisien, Thierry Henry raconte son nouveau rôle de consultant sur Amazon Prime Video lors des soirées de Ligue 1. Et le coach de 44 ans, actuellement assistant pour l’équipe de Belgique, assure prendre beaucoup de plaisir.

Un an et demi après avoir quitté le banc de l’AS Monaco, Thierry Henry fait à nouveau partie du paysage de la Ligue 1. L’entraîneur de 44 ans a accepté de devenir consultant pour Amazon Prime Video lors des soirées de Ligue 1. Un rôle dans lequel il s’épanouit depuis le début de la saison, comme il l’a confié dans une interview accordée au Parisien.

"Ce n’est que du plaisir, assure l’ancien attaquant des Bleus. On nous met dans de très bonnes conditions. J’ai la chance d’être avec des bons gars. On forme une bonne équipe et ça me permet aussi de me reconnecter avec le public français et la L1. Partout, dans les stades, on reçoit un accueil vraiment sympa. Il y a de belles ambiances, de belles pelouses, et même si on ne peut plus jouer, bien sûr, on retrouve de bonnes sensations".

"J’attends tranquillement les projets qu’on me proposera"

Le fait de côtoyer à nouveau les stades français fait ressurgir de vieux souvenirs chez l’ancien buteur formé à l’AS Monaco. "Ce rôle de consultant à Amazon me permet de refaire mon parcours et de revivre certaines émotions, témoigne le champion du monde 1998. Quand j’arrive dans un stade, je marche dans les couloirs, je vais sur la pelouse. Et les émotions remontent… Je suis revenu à Monaco, là où tout avait commencé pour moi, où j’ai marqué mes premiers buts en L1. Ça fait forcément quelque chose. Samedi, j’ai revu Bollaert, je me suis rappelé que c’est là où j’ai connu ma première sélection en équipe de France. Je me suis souvenu aussi d’un but que j’avais marqué à Warmuz, de l’action qui l’avait précédé. Partout, je me rappelle de beaux souvenirs, de matchs, de moments."

Depuis son départ du Canada en février dernier, l’ex-entraîneur de l’Impact de Montréal a repris son activité d’adjoint au sein de l’équipe de Belgique (comme il l’avait déjà été entre 2016 et 2018): "Je reste assistant avec la sélection de Belgique. Je remercie le coach Roberto Martinez de m’avoir réintégré dans le staff. J’ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l’avenir me réserve, j’attends tranquillement les projets qu’on me proposera dans le futur".