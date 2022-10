Ligue 1: Toulouse s'amuse face à Montpellier, Ajaccio ne décolle toujours pas

Toulouse s'est facilement imposé (4-2) à domicile face à Montpellier ce dimanche. Clermont a dû s'employer à Ajaccio pour l'emporter sur le fil (3-1), tandis que Reims a été rejoint en fin de match par Troyes (2-2). Tout comme Brest à Auxerre (1-1).

Reims frôle l'exploit (Troyes 2-2 Reims)

Reims pensait tenir un succès important, le premier depuis 49 ans à Troyes, qui plus est en infériorité numérique, mais le problème se situe justement dans cette propension qu’ont les Champenois à se mettre en difficulté. Pour la troisième fois de suite en Ligue 1, et la sixième sur les huit derniers matches du club dans le championnat de France, le Stade de Reims a terminé la rencontre à dix contre onze.

Comme face à Clermont, ou plus récemment contre Monaco, ce nouveau carton rouge leur a encore porté préjudice. Reims a mené deux fois dans l’Aube, mais Troyes a fini par égaliser dans le temps additionnel (2-2). Opportuniste, Reims a concrétisé sur sa première opportunité avec le troisième but du Gunner Folarin Balogun (13e), auteur de son sixième but après une panne sèche de deux matches. Préposé à la passe, Junya Ito s’est ensuite mué en buteur pour répondre à l’égalisation d’Odobert (51e) avant d’être expulsé pour un tacle haut sur le genou droit de Jackson Porozo (56e). Le Troyen a égalisé dans le temps additionnel (90e+2), inscrivant son premier but en Ligue 1.

Toulouse écrase Montpellier (Toulouse 4-2 Montpellier)

Solide vainqueur du MHSC (4-2), Toulouse a douté une poignée de minutes seulement, le temps pour des Héraultais entreprenants d’ouvrir le score, grâce à Cozza. Le défenseur s’est montré le plus prompt à réagir après une superbe reprise de volée de Khazri, difficilement repoussée par Dupé dans les pieds du buteur (6e). Si le TFC n’avait pas bien commencé la rencontre, il n’a en revanche pas tardé à réagir en haussant le niveau d’intensité.

Spierings a égalisé sur corner, avant que l’international marocain Aboukhlal n’inscrive son 3e but de la saison. Puis Chaïbi, d’une frappe en lucarne, a fait chavirer le Stadium d’une superbe frappe en lucarne. Dejaegere a ensuite porté la marque à 4-1 à l’entame de la seconde période (48e). L’interruption momentanée de la rencontre causée par leurs propres supporters n’a pas joué en faveur des Montpelliérains, battus pour la cinquième fois de la saison. Le but tardif de Wahi n’y a rien changé, Montpellier est 10e. 12e désormais, Toulouse se donne de l'air par rapport à la zone rouge.

Auxerre à l'arraché (Auxerre 1-1 Brest)

Auxerre a fait preuve de caractère pour stopper l’hémorragie. Le promu icaunais, qui restait sur quatre défaites consécutives, se contentera sans doute de ce point gagné en infériorité numérique face à Brest, une autre équipe en difficulté. En mal de victoire, et secoué en interne par la résiliation du contrat de Belaïli, Brest est apparu aussi fébrile que son hôte, et la rencontre a tardé à se lancer. L’expulsion de Julian Jeanvier (52e) a mis l’AJA sous pression.

La formation de Jean-Marc Furlan a craqué à l’heure de jeu, encaissant l’ouverture du score d’Islam Slimani. Mais alors qu’on la pensait à court de solution face à une équipe finistérienne revigorée, l’AJ Auxerre a trouvé le moyen d’égaliser sur penalty, grâce à M’Baye Niang (86e). Si le match nul n’arrange aucune des deux équipes, il permet tout de même à Auxerre de remonter provisoirement à la 15e place, tandis que Brest est 18e.

Clermont dans le money-time (Ajaccio 1-3 Clermont)

Clermont est de retour dans la première partie du classement (9e) à la faveur d’un précieux succès acquis (3-1) sur la pelouse d’Ajaccio, qui peut légitimement nourrir des regrets au vu de la physionomie du match. Plus réaliste dans les zones importantes, Clermont a puni un relâchement coupable de l’ACA dans les derniers instants de la rencontre. Remplaçant de Kyei, le premier buteur de la rencontre (11e), Rashani a encore marqué (89e), comme il l’avait fait lors de la trêve internationale avec le Kosovo de Giresse. Dossou a enfoncé le clou presque aussitôt dans le temps additionnel (90e+1), précipitant Ajaccio vers une nouvelle défaite, la septième de la saison. Le club corse reste scotché en fond de grille et demeure lanterne rouge du championnat.