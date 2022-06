Ligue 1: Toulouse trolle l'OM et le PSG avec un logo "Footix"

Sur son compte Twitter, le TFC a annoncé ce vendredi la date de ses matchs à domicile pour la prochaine saison de Ligue 1 en représentant l'OM et le PSG par le symbole "Footix". Une touche d'humour qui n'a pas beaucoup plu à certains supporters.

Un poisson pour les Merlus de Lorient, une bouteille de champagne pour Reims, un bretzel pour Strasbourg, un chien pour les Dogues de Lille, une île pour Ajaccio ou encore une Formule 1 pour Monaco… Sur ses réseaux sociaux, Toulouse a présenté son calendrier pour la saison 2022-2023 en associant chacun de ses futurs adversaires de Ligue 1 à un pictogramme.

Un petit tacle aussi pour Nantes

Ceux que le community-manager du Téfécé a choisi pour représenter l’OM et le PSG ont beaucoup fait réagir. Ces deux clubs ont été identifiés par un logo… Footix. Oui, le coq rouge et bleu resté célèbre dans la culture populaire pour avoir été la mascotte officielle de la Coupe du monde 1998 en France. Une mascotte élevée au rang de mythe tout en faisant l'objet de nombreuses railleries. A tel point que "Footix" est presque devenu une insulte pour critiquer ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en football et qui ont tendance à ne supporter que les équipes à la mode.

Certains supporters parisiens et marseillais y ont vu un chambrage malvenu. D'autres ont salué l'humour de l'équipe de communication du champion de Ligue 2, qui a aussi adressé un petit tacle au FC Nantes. Les Canaris ont été représentés par une main, en référence, très certainement, au barrage qui avait opposé les deux équipes au mois de mai 2021. Battus à l'aller sur leur pelouse (2-1), les Violets avaient raté la montée en L1 malgré leur victoire au retour (1-0). Ils avaient pesté après le match contre l'arbitrage, en raison d'un penalty non sifflé en fin de partie sur un ballon aérien qui était retombé sur la main du Nantais Charles Traoré dans sa surface. L'arbitre n'avait rien sifflé.