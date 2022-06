Ligue 1: le calendrier 2022-2023 est tombé, avec toutes les dates des chocs

La LFP a dévoilé ce vendredi le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1, qui commencera le week-end du 6 et 7 août. Découvrez les dates des principales affiches pour vos clubs.

Fin du suspense. Le calendrier de la saison 2022-2023 de Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi par la LFP. Le championnat reprendra ses droits le week-end du 7 et 8 août, avec comme belle affiche le duel entre Strasbourg et Monaco, respectivement 6e et 3e la saison dernière. Le PSG attaquera la défense de son titre sur le terrain de Clermont.

Son dauphin marseillais accueillera Reims, alors que Lyon recevra l'un des trois promus, l'AC Ajaccio. Il y aura un derby breton avec Rennes-Lorient. Champion de Ligue 2, Toulouse se frottera à l'OGC Nice, pendant que Lille défiera Auxerre. Angers-Nantes, Montpellier-Troyes et Lens-Brest complèteront la première journée de Ligue 1.

La quatrième journée offrira un joli choc entre Parisiens et Monégasques, le 28 août, au Parc des Princes. Le club de la capitale, qui ira à Lyon lors de la huitième journée (retour à la J29), affrontera l'OM trois journées plus tard (J11) pour le premier Classique de la saison (16 octobre). Le retour au Vélodrome sera pour la 25e journée, le 26 février. A noter que le Boxing Day à la française - une première - aura lieu le 28 décembre.

La première journée de Ligue 1 :

Clermont – PSG

Marseille - Reims

Lyon - Ajaccio

Strasbourg - Monaco

Rennes - Lorient

Toulouse - Nice

Lille - Auxerre

Angers - Nantes

Montpellier - Troyes

Lens - Brest

Le calendrier de la J1 © RMC Sport

Les gros chocs de la saison :

PSG-Monaco le 28 août (J4)

Nice-Monaco le 4 septembre (J6)

OL-PSG le 18 septembre (J8)

Lille-Lens le 9 octobre (J10)

Rennes-Nantes le 9 octobre (J10)

PSG-OM le 16 octobre (J11)

OM-OL le 6 novembre (J14)

Monaco-OM le 13 novembre (J15)

Boxing Day le 28 décembre (J16)

Monaco-OM le 29 janvier (J20)

Monaco-PSG le 12 février (J23)

OM-PSG le 26 février (J25)

Monaco-Nice le 26 février (J25)

Nantes-Rennes le 26 février (J25)

Lens-Lille le 5 mars (J26)

PSG-OL le 2 avril (J29)

OL-OM le 23 avril (J32)