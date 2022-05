Ligue 1: Troyes va affronter le PSG avec un maillot inédit "NFT"

Opposés ce dimanche au PSG (20h45), dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1, les joueurs de Troyes porteront un maillot unique équipé d’une puce infalsifiable. Pour la bonne cause.

Une initiative originale et pour la bonne cause. En déplacement au Parc des Princes dimanche (20h45), pour y affronter le PSG pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, les Troyens évolueront avec des maillots uniques équipés d’une puce infalsifiable. "Ils seront liés par la blockchain à leurs "jumeaux NFT". Ces objets collectors "hybrides" et indissociables seront ensuite mis aux enchères. Une première en France et en Europe !", indique ce jeudi l’Estac dans un communiqué.

Le "NFT", pour "Non-Fungible Token" ou "jeton non fongible", est un format numérique qui permet d'associer à tout objet virtuel, qu'il s'agisse d'une photo, une image, vidéo, ou morceau de musique, un certificat d'authenticité enregistré sur la blockchain, un système réputé inviolable qui sert de base aux cryptomonnaies comme le bitcoin. Le marché des NFT a explosé l’an dernier et Troyes a décidé de se lancer dans ce nouveau monde. "Ces maillots seront récoltés et mis sous scellés à l’issue du match pour une vente aux enchères qui aura lieu le lendemain. Il s’agira alors de la première vente aux enchères hybride (physique et surtout NFT) en France et aura lieu le 9 mai à 20h au Stade de l’Aube (nombre de places limitées) ainsi que sur la plateforme Interenchères", précise le club. Mais alors comment va fonctionner cette expérience ?

Les fonds récoltés au profit de l'UNICEF

Ce sont en tout 15 lots (15 maillots + leurs jumeaux NFTs) qui seront adjugés. "Le NFT comprend : le maillot collector dans sa version digitale, ainsi que la dédicace du joueur, une vidéo personnalisée avec message du joueur et une expérience exceptionnelle « money can't buy ». Pour récupérer son NFT, l'acheteur n'aura qu'à scanner son maillot avec son smartphone", explique Troyes. Les fonds de cette vente aux enchères seront récoltés au profit de l'UNICEF pour les enfants victimes de la guerre en Ukraine. Le club ajoute que cette technologie sera étendue aux maillots de la saison 2022-2023.

Sur le plan sportif, l’équipe de Bruno Irles (14e) a fait un pas important vers son maintien en dominant Lille (3-0) le week-end dernier. Après ce déplacement au Parc, elle accueillera Lens et finira la saison à Lorient.