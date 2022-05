Troyes-Lille: trois penalties, deux rouges... l'Estac avance vers le maintien après un drôle de match

Plombé par trois penalties et deux cartons rouges, Lille a coulé ce dimanche à Troyes (3-0) lors de la 35e journée de Ligue 1. Les Dogues disent quasiment adieu à l'Europe, alors que l'Estac fait un pas important vers le maintien.

"C’est une saison un peu particulière, mais ça reste une belle saison. Elle peut être très belle si on finit fort", expliquait un peu plus tôt cette semaine Jocelyn Gourvennec. C’était avant de voir son équipe sombrer ce dimanche sur le terrain de Troyes (3-0) lors de la 35e journée de Ligue 1, en terminant à neuf contre onze. Une sacrée rechute après la victoire encourageante à Strasbourg (1-0). Avec désormais trois défaites sur ses quatre derniers matchs, Lille reste scotché à la dixième place du classement, très loin des places européennes. Pour l'Estac, c'est un gros soulagement. Avant de défier le PSG, le promu remonte au 14e rang, avec provisoirement neuf points d'avance sur Bordeaux (19e), qui affronte Nice dans l'après-midi (17h05), et cinq sur le barragiste Saint-Etienne, battu à Rennes samedi (2-0).

Troyes se rapproche du maintien

Au stade de l'Aube, ce match a d'abord été fermé, avec peu d'occasions, mais déjà l'arbitre Willy Delajod au cœur de tous les débats. A deux reprises, il a décidé de ne pas accorder de penalty aux Lillois : après un duel entre Issa Kaboré et Burak Yilmaz (19e), et sur un contact entre le Turc et Giulian Biancone (29e). Dominés et peu dangereux, les Troyens ont finalement pris l'ascendant sur... un penalty. Légèrement touché par Edon Zhegrova, Tristan Dingomé s'est écroulé dans la surface et l'arbitre n'a pas hésité. Un penalty très litigieux validé avec la bénédiction du VAR, et que Florian Tardieu s'est chargé de transformer (43e). Ce qui a passablement agacé les Dogues, revenus tendus sur le terrain en seconde période, à l'image de Renato Sanches. Pour avoir contesté une décision de l'arbitre, le Portugais a été sanctionné d'un carton jaune, qui s'est transformé en rouge lorsqu'il a continué à se plaindre (50e). Le début de la fin pour les champions de France 2020-2021.

Troyes a fait le break dans la foulée sur un deuxième penalty après une poussette de Sven Botman sur Iké Ugbo. L'avant-centre canadien a tiré en force au milieu (53e) pour donner deux buts d'avance aux siens. Le calvaire lillois s'est prolongé avec l'exclusion de Yilmaz pour un tacle par derrière inutile sur Tardieu (69e). Puis avec un... troisième penalty concédé cette fois par Benjamin André, permettant au capitaine Tardieu de signer un doublé (85e). Deux rouges, trois penalties... difficile de faire pire pour les Lillois, qui n'auront pas arrangé leurs relations avec leurs supporters avec ce naufrage subi à l'extérieur. Pour Troyes c'est un grand pas vers le maintien. Et une bonne façon de prendre confiance avant d'affronter Paris, Lens et Lorient. Seul bémol : les blessures de Youssouf Koné et Issa Kaboré.