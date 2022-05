PSG: Mbappé aimerait être présent aux Trophées UNFP (programmés pendant le stage au Qatar)

Kylian Mbappé aimerait participer à la cérémonie des Trophées UNFP programmée le 15 mai prochain, date à laquelle le PSG sera en mini-stage au Qatar. Des discussions ont été entamées avec le club.

Kylian Mbappé aimerait participer à la cérémonie des Trophées UNFP, organisée le 15 mai prochain au Pavillon Gabriel (Paris). Mais à cette date, le PSG a prévu un stage au Qatar (15 et 16 mai) et ne souhaite pas, pour l'instant, s'y rendre sans sa star française. Des discussions ont été engagées entre le joueur et le club. Mais Mbappé a fait savoir qu’il voulait vraiment être présent pour cette remise de prix où il est nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Le PSG ne souhaite pas se rendre au Qatar sans Mbappé

Il est d’ailleurs le grand favori pour décrocher un troisième trophée consécutif à l’issue d’une saison où il a porté son équipe vers son dixième titre de champion de France. A trois journées de la fin, Mbappé est meilleur buteur (24) et meilleur passeur de Ligue 1 (15).

Le stage du PSG au Qatar était initialement prévu en janvier avant d’être reporté en raison de la pandémie du covid-19. Sa reprogrammation aux 15 et 16 mai - au lendemain du déplacement parisien à Montpellier (14 mai, 21h, 37e journée de Ligue 1) - empêchera d’autres joueurs parisiens de se rendre à la cérémonie. Nuno Mendes est ainsi nommé pour le titre de meilleur espoir et Gianluigi Donnarumma pour celui de meilleur gardien. Au cours de ces deux jours, les Parisiens participeront à une série d’évènements avec leurs sponsors.

"On a appris cette absence avec beaucoup de désappointement il y a 48 heures, a confié Philippe Piat, président de l’UNFP dans Le Parisien. Nous sommes déçus. Nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG mais il y a peu d’espoirs. Nous tenterons au moins de monter un duplex. Mais on peut regretter la manière dont ça se passe car la date est connue depuis longtemps. C’est un peu gênant."