Ligue 1: un match de suspension pour Hakimi et Lukeba

Exclus lors de la 33e journée de Ligue 1, Achraf Hakimi (PSG) et Castello Lukeba (OL) ont chacun été sanctionnés d'un match de suspension ferme par la commission de discipline de la LFP.

La commission n'a pas eu la main lourde. Respectivement exclus avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais contre le FC Lorient et le RC Strasbourg, Achraf Hakimi et Castello Lukeba ont été sanctionnés mercredi soir d'un match ferme de suspension par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Ces décisions prennent effet immédiatement.

Achraf Hakimi avait reçu deux cartons jaunes en seulement 20 minutes de jeu contre les Merlus. Pour Castello Lukeba, le carton rouge, lui aussi conséquence d'un second avertissement, était tombé dans le temps additionnel en fin de match.

La commission de discipline a été plus sévère avec Mateusz Wieteska, privé des deux prochains matchs du Clermont Foot. En outre, quatre joueurs écopent d'une suspension automatique pour accumulation de cartons jaunes: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Cédric Hountondji (Angers SCO), Guillermo Maripan (AS Monaco), Christopher Wooh (Stade Rennais). Pour eux, ces sanctions prennent effet à partir du 2 mai, donc pour la 35e journée de Ligue 1.

Un casse-tête pour Galtier

La suspension d'Achraf Hakimi constitue un casse-tête pour Christophe Galtier, privé depuis un certain temps de Nordi Mukiele (blessé). L'entraîneur parisien pourrait bien être contraint d'aligner Warren Zaïre-Emery ou Carlos Soler au poste d'arrière droit contre Troyes (dimanche 20h45). À moins que Marquinhos soit appelé à changer de poste.

Pour l'OL, l'absence de Castello Lukeba comptera pour la réception de Montpellier ce dimanche (17h05).