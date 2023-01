Ligue 1: "Un PSG qui se cherche encore", s’inquiète Rothen après le match contre Angers

Battu à Lens lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain s’est relancé en prenant le meilleur sur Angers mercredi soir au Parc des Princes (2-0, 18e journée de Ligue 1). Insuffisant pour convaincre Jérôme Rothen, qui s’inquiète de voir une équipe qui ne progresse pas vraiment.

Avec la victoire et le retour gagnant de Lionel Messi, la soirée vécue par le Paris Saint-Germain mercredi contre Angers est à première vue parfaite. Pourtant, la performance des hommes de Christophe Galtier contre le SCO (2-0, 18e journée de Ligue 1) n’a pas vraiment convaincu Jérôme Rothen.

Ce jeudi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a estimé que le PSG ne progressait pas vraiment par rapport à l’équipe de la saison dernière. Alors que Galtier est arrivé dans la capitale avec comme objectif de changer les mentalités, le membre de la Dream Team RMC Sport ne voit pas d’amélioration notable.

"On est obligé de constater que, ce que l’on voit sur les matchs de championnat, c’est plus ou moins ce que l’on a vu la saison dernière, a indiqué Jérôme Rothen. On a suffisamment critiqué Mauricio Pochettino. Ses idées avaient du mal à ressortir. Aujourd’hui, on sent que c’est un PSG qui se cherche encore, qui est décevant la plupart du temps, qui manque de rythme, qui n’élève pas son niveau physique."

"Ça ne se concrétise pas toujours avec des mauvais résultats en Ligue 1 car quand tu as le talent de la plupart des joueurs parisiens, sur une ou deux actions ils peuvent te faire la différence, a poursuivi Rothen. Mais ce n’est pas suffisant car je pars du principe que le PSG a énormément de moyens de faire changer les choses."

Rothen: "Ils n'arrivent pas encore à passer ce cap"

Même s’il ne voit pas d’amélioration notable par rapport au PSG version 2021-2022, Rothen admet qu’il faut tout de même se montrer patient avec Galtier. Selon lui, le technicien parisien tente de faire bouger les lignes mais ne peut pas tout changer en l’espace de quelques mois.

"Ils veulent le faire et c’est pour ça que je ne vais pas mettre sous l’eau Christophe Galtier, a poursuivi Rothen. C’est un travail de longue haleine. Ce n’est pas en six mois que tu peux y arriver. Contrairement aux autres années, il est aidé par un directeur sportif, Luis Campos, pour essayer de faire changer les mentalités. Il change par moment de dispositif tactique. Il tente de jouer à trois, de jouer à quatre (en défense, ndlr), de jouer avec un milieu de terrain en losange… Il tente des choses, il essaye de donner envie aux joueurs de se surpasser, même contre des équipes qui paraissent largement inférieures. Malheureusement, ils n'arrivent pas encore à passer ce cap", a conclu Rothen.

Avec six points d’avance sur Lens, son dauphin, le PSG est déjà assuré de terminer la phase aller à la première place de la Ligue 1. Dimanche, les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Stade Rennais en clôture de la 19e journée (20h45). Après cette rencontre, il ne restera plus qu’un mois pour préparer le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 14 février prochain (21h sur RMC Sport 1). Les Rouge et Bleu auront-ils un peu plus convaincu Rothen d’ici là ?

