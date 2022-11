Ligue 1: viré par Reims en octobre, Oscar Garcia annonce le décès de sa fille

Mis à pied par le Stade de Reims le 13 octobre dernier, Oscar Garcia vit un drame personnel. Sur Instagram, l'entraîneur espagnol a communiqué au sujet du décès de sa fille.

Le 13 octobre dernier, le Stade de Reims annonçait la mise à pied de son entraîneur Oscar Garcia. Le club rémois était alors 15e de Ligue 1 et venait de tenir en échec le PSG... avec Will Still sur le banc. A ce moment-là, le technicien de 49 ans était retenu en Espagne par des problèmes familiaux. Ce jeudi sur Instagram, Oscar Garcia annonce le décès de sa fille des suites d'une longue maladie.

Le technicien catalan avait multiplié les allers et retours avec Barcelone durant la première partie de saison, pour aller au chevet de sa fille. Les dirigeants rémois avaient pris la décision de l'écarter à cause d'un manque de résultats, notamment à domicile, de relations moins fluides depuis plusieurs mois et aussi d'un manque d'implication au quotidien.

Les mots très durs de Caillot

Dans la foulée de l'annonce du départ d'Oscar Garcia, Jean-Pierre Caillot, président de Reims, s'était montré très dur dans la presse: "Cela fait plusieurs mois que nos relations sont compliquées et force est de constater que nous n’étions plus sur la même longueur d’onde. La fin de la dernière saison a été pénible à vivre, confiait-il à l'Union, déplorant des "prestations médiocres" et les choix tactiques du technicien espagnol.

Sur les réseaux sociaux, le club rémois a présenté ses condoléances à son ancien coach: "C’est avec une grande tristesse que le Stade de Reims a appris ce jeudi le drame qui touche Oscar Garcia et sa famille. L'ensemble du club leur adresse ses plus sincères condoléances."