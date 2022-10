Reims-PSG: pourquoi Oscar Garcia ne sera pas sur le banc rémois

Lors de la réception du PSG ce samedi à Auguste-Delaune, le stade de Reims devra faire sans Oscar Garcia. L'entraîneur espagnol est absent pour raisons personnelles.

Pas de Reims-PSG pour Oscar Garcia. Retenu en Espagne pour raisons personnelles, l'entraîneur rémois ne coachera pas son équipe ce samedi soir pour la réception des champions de France en titre lors de la 10e journée de Ligue 1 (21 heures). Si l'information avait été annoncée par son adjoint Will Still en conférence de presse, l'ancien technicien de Saint-Étienne a publié un message pour rassurer ses fans.

"Je tiens à m'adresser à vous afin de vous informer que je suis à Barcelone pour des raisons familiales de la plus haute importante, écrit-il. Malgré mon absence physique, je serai durant ce temps aux côtés de mon staff pour le travail quotidien, ainsi que pour le match de demain (samedi), pour lequel je fais confiance à mes joueurs qui vont tout faire pour donner du plaisir à nos supporters." Oscar Garcia appelle également au "respect de [sa] vie privée ainsi que celle de [sa] famille."

Plusieurs absents des deux côtés

L'entraîneur rémois a également reçu du soutien de la part de Christophe Galtier, son homologue parisien. "Il reçoit tout mon soutien. Ce sont des périodes très difficiles pour un homme. Il a été absent la semaine dernière, il sera encore absent. C'est un petit message de la part de mon staff et moi", a-t-il confié en conférence de presse.

Avant de défier le PSG ce samedi, Reims réalise un début de saison très décevant, avec une seule victoire en neuf journées, face à Angers, et pointe à une inquiétante 17e place, première relégable. Face au club de la capitale, Will Still sera privé de nombreux éléments, que ce soit pour suspension (Ito) ou sur blessure (Busi, Folet, Cajuste, Guitane, Sierhuis). À Paris, quatre absents ne font pas le déplacement: Nuno Mendes, Lionel Messi, Presnel Kimpembe et Renato Sanches. Kylian Mbappé est incertain.