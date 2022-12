Ligue 1: Wahi devient le deuxième joueur à marquer 20 buts avant ses 20 ans

Elye Wahi n'est pas seulement un élément indéboulonnable du Montpellier Hérault Sport Club, il est aussi devenu ce jeudi le deuxième joueur de l'histoire du championnat de France à inscrire 20 buts dans l'élite avant de fêter ses 20 ans. Derrière un certain Kylian Mbappé.

Sur les traces de Kylian Mbappé. En marquant le deuxième but de Montpellier face à Lorient ce jeudi, Elye Wahi est entré dans l'histoire de Montpellier et de la Ligue 1. Il devient le deuxième joueur à atteindre la barre des 20 réalisations dans l'élite avant de fêter ses 20 ans (il les fêtera lundi). Avant lui, un seul joueur avait réussi cette prouesse, un certain Kylian Mbappé (alors âgé de 18 ans et 10 mois).

L'attaquant héraultais a profité d'une incompréhensible mésentente entre Vito Mannone et Gédéon Kalulu pour offrir le break à Montpellier à la 22e minute. Lancé à 25m du but breton, il tente une frappe, immédiatement contrée. Le ballon monte dans le ciel avant de redescendre au niveau du point de penalty. Ni Gédéon Kalulu, trop attentiste, ni Vito Mannone, scotché sur sa ligne de but, ne prennent l'initiative de s'attaquer au ballon. Wahi ne se fait alors pas prier pour placer une tête victorieuse.

Déjà de nombreux matchs avec le maillot montpelliérain

Elye Wahi a été lancé dans le grand bain très tôt, à seulement 17 ans en décembre 2020. Moins d'un mois plus tard, il inscrivait son premier but dans l'élite contre Monaco. Rapidement, il est devenu une option principale pour son club et il a vu son temps de jeu grimper au fil des mois, jusqu'à devenir titulaire indiscutable la saison dernière, à seulement 18 ans. Il vient de marquer son 20e but dans l'élite, en 65 rencontres.