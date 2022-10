Montpellier: l’impressionnante précocité de Wahi, qui fait mieux que Benzema et Ousmane Dembélé

Buteur contre l’OL ce week-end, Elye Wahi a déjà trouvé le chemin des filets à 19 reprises en Ligue 1 depuis le début de sa (jeune) carrière. Au même âge, il fait mieux que Karime Benzema et Ousmane Dembélé, rien que ça.

Il vient tout simplement de mettre le Ballon d’or 2022 dans le rétroviseur. Buteur contre l’Olympique Lyonnais samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (défaite 2-1 de Montpellier), Elye Wahi (19 ans) a trouvé le chemin des filets pour la 19e fois de sa carrière dans l’élite française. Une performance remarquable… et extrêmement rare pour un joueur de cet âge-là.

Seul Mbappé fait mieux

Avant 20 ans, seul un joueur a fait mieux que le Montpelliérain au XXI siècle dans les cinq grands championnats: Kylian Mbappé. Avec 41 buts inscrits en Ligue 1 avec Monaco puis le PSG, le natif de Bondy écrase la concurrence. Mais Wahi vient tout de même de dépasser Karim Benzema et Ousmane Dembélé, tous les deux auteurs de 18 réalisations chacun avant la barre des 20 ans.

Alors qu’il entrera dans sa troisième décennie dans un peu plus de deux mois, le 2 janvier prochain, Wahi a encore quelques matchs pour augmenter son total de buts. Cette saison, l’attaquant français, titulaire indiscutable au MHSC, est parti sur un rythme effréné en Ligue 1, avec six réalisations en 12 journées. On ne peut que lui souhaiter de suivre les pas des trois joueurs qui l’entourent dans le classement des buteurs les plus précoces.