Lille-Angers: "Je n’aime pas cette situation", Fonseca pas emballé à l'idée d'être arbitré par un compatriote portugais

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille du match de Ligue 1 contre Angers, l'entraîneur portugais de Lille Paulo Fonseca a expliqué pourquoi il n'appréciait pas le fait que cette rencontre soit arbitrée par l'un de ses compatriotes.

Il n’a que vingt-huit ans et va diriger son premier match de Ligue 1. Dans le cadre de la convention de coopération signée entre la Fédération française de football (FFF) et son homologue portugaise (FPF), l’arbitre portugais Miguel Nogueira a été sélectionné pour être au sifflet ce dimanche lors de la rencontre de la 15e journée de Ligue 1 entre Lille et Angers (15h). Il sera assisté par Pedro Martins et Pedro Mota, et par Luis André Campos à la vidéo. Une initiative qui ne plaît pas franchement à Paulo Fonseca.

"Ce n'est pas bon"

L’entraîneur portugais du Losc aurait préféré que ce match ne soit pas arbitré par un de ses compatriotes. "Je n’aime pas cette situation, a-t-il commenté ce samedi en conférence de presse. Je pense que c’est très difficile pour un arbitre qui vient du Portugal. Je n’aime pas. Je suis Portugais, nous avons beaucoup de joueurs portugais, je pense que ce n’est pas bon..." En plus de son coach, Lille compte effectivement des joueurs portugais dans son effectif : le capitaine José Fonte, le polyvalent défenseur Tiago Djalo et le milieu de terrain André Gomes (blessé et forfait pour ce match). Angel Gomes possède également la nationalité portugaise, même s’il a toujours représenté l’Angleterre dans les catégories de jeunes.

Ce n'est pas la première fois qu'un arbitre portugais officiera en Ligue 1. En septembre 2021, un trio arbitral portugais avait dirigé rencontre entre Bordeaux et le RC Lens (3-2). "Depuis de nombreuses années, la FFF déploie des moyens importants pour mettre ses arbitres d’élite dans les meilleures conditions de préparation et performance. Leurs nombreuses désignations dans les compétitions internationales témoignent du succès de cette politique. La collaboration avec la fédé portugaise s’inscrit dans la démarche d’excellence impulsée par la FFF au profit de l’arbitrage", avait expliqué lors de la signature de ce partenariat Eric Borghini, membre du Comité exécutif de la FFF et président de la Commission Fédérale des Arbitres (CFA).

Dans le sens inverse, Bastien Dechepy a été désigné pour arbitrer dimanche le match entre le Vitoria Guimarães et Maritimo (16h30), comptant pour la 13e journée du championnat portugais.