Coupe du monde: la liste du Portugal sans Renato Sanches ni Anthony Lopes, mais avec Ronaldo

Ce mercredi, Fernando Santos a dévoilé la liste des 26 joueurs qui prendront part à la Coupe du monde au Qatar avec le Portugal. Des absents de marque sont à noter, comme Renato Sanches, Anthony Lopes et José Fonte. Cristiano Ronaldo est bel et bien de la partie.

Eliminé du Mondial 2018 dès les huitièmes de finale après la défaite cotre l’Uruguay, le Portugal compte bien faire mieux au Qatar à partir du 20 novembre. D’autant que la tâche a été rude pour se qualifier. Le vainqueur de l’Euro 2016 a dû passer par les barrages et se défaire de la Turquie et la Macédoine du Nord.

Le sélectionneur Fernando Santos a convoqué 26 joueurs pour le Mondial, et plusieurs absents de marque sont à noter. Notamment Renato Sanches, qui a souvent fait bonne impression en sélection. Souvent blessé et peu visible dans l’entrejeu du PSG, cette non présence de l'ancien lillois reste une surprise. Comme celle de José Fonte qui malgré son âge reste un élément fiable, et est un cadre à Lille.

Toujours aussi indispensable dans les cages de Lyon, Anthony Lopes aussi n’est pas convoqué. Un certain désaveu pour ces trois éléments que beaucoup de monde devaient imaginer au Qatar dans les prochains jours.

Danilo et Nuno Mendes convoqués

La Ligue 1 reste bien représentée dans cette liste, notamment le PSG. Performants depuis le début de la saison, Danilo Pereira, Nuno Mendes et Vitinha ont la confiance de leur sélectionneur. Dans le dur à Manchester United, Cristiano Ronaldo aura la chance de se battre pour gagner sa première Coupe du monde. Cet évènement peut aussi être le dernier Mondial de l’ancien Madrilènes

Belle révélation à Benfica, Antonio Silva va connaître son premier Mondial à seulement 19 ans. Joao Felix, Bernardo Silva et Rafael Leao sont aussi de la partie. Une liste séduisante sur le papier qui devra passer son groupe constitué de l’Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud.