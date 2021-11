Lille-Angers: le but polémique de Djalo qui a (encore) mis en colère les Angevins

Opposé à Angers ce samedi au stade Pierre-Mauroy, le LOSC a ouvert le score grâce à un but de Tiago Djalo. Mais des positions de hors-jeu de plusieurs joueurs lillois ont semé le doute et provoqué les protestations des Angevins.

"Les Angevins ne sont pas vernis en ce moment avec la VAR", sourit Coach Courbis. Comme face au PSG et la semaine passée contre Nice, le SCO a une nouvelle fois été pénalisée par une décision litigieuse après recours de l’assistance vidéo. Ce samedi, c’était face à Lille.

On joue la 27e minute de ce match de la 13eme journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy lorsqu'à 0-0, Renato Sanches, excentré côté droit, tire un coup franc dans la surface de réparation angevine. Tiago Djalo, étrangement seul, catapulte le ballon au fond des filets. Le LOSC ouvre le score mais il faudra attendre plusieurs minutes et l'intervention de la VAR pour que le but soit validé.

Le but polémique de Djalo pour Lille © Prime Video

Le but polémique de Djalo pour Lille © Prime Video

Courbis: "Ce VAR doit aider les arbitres mais pas décider à leur place"

Le défenseur lillois était-il hors-jeu? La réponse est non car Djalo vient de derrière quand Renato Sanches touche le ballon. Problème, à cet instant, Burak Yilmaz l’est assez nettement. Et il semble que Benjamin André est lui aussi en position de hors-jeu. Or les deux Dogues se trouvent devant Djalo, sur la trajectoire du ballon.

Sur le même sujet Lille-Angers en direct : Le LOSC tenu en échec par Angers

L’arbitre a-t-il estimé qu’il s’agissait de deux hors-passifs? C’est possible. En tout cas le but a été validé sans lever les doutes, notamment du côté des Angevins qui, à l'image de Romain Thomas, ont longuement protesté auprès de l'arbitre François Letexier. "Ce VAR doit aider les arbitres mais pas décider à leur place, estime Coach Courbis. C’est l’éternel problème que je combattrai toujours." Interrogé à la pause par Prime Video, Thomas Mangani n’a pas souhaité en rajouter: "C’est toujours frustrant de prendre un but sur coup de pied arrêté", a sobrement commenté le milieu du SCO.