PSG-Angers: Baticle a (presque) "classé le dossier" après le mea-culpa des arbitres

A la veille du déplacement à Saint-Etienne vendredi en ouverture de la 11eme journée de Ligue 1, l’entraîneur d’Angers, Gérald Baticle, est revenu sur le mea culpa du directeur technique de l’arbitrage, Pascal Garibian, lequel a reconnu mercredi sur RMC une erreur sur le penalty accordé aux Parisiens à la fin du match PSG-SCO (2-1) au Parc des Princes.

Presque une semaine après son déplacement à Paris, Angers a toujours du mal à digérer l’arbitrage de Bastien Dechepy. Pour rappel, les Angevins, battus 2-1 par le PSG au Parc des Princes pour le compte de la 10eme journée de Ligue 1, avaient poussé un gros gros coup de gueule à l'issue de la rencontre, contestant avec virulence le penalty transformé par Mbappé. Selon eux, Mauro Icardi avait commis une faute sur Romain Thomas avant la main sanctionnée de Pierrick Capelle. "C’est une erreur de notre part, a avoué Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage, mercredi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Il n’y a pas d’ambiguïté. Nous n’avons rien à cacher. Nous discutons avec les clubs. Y compris au sujet des situations pour lesquelles nous nous sommes trompés. J’ai eu l’occasion d’échanger avec Angers."

"On a décidé de classer ce dossier"

Malgré le mea culpa de Pascal Garibian et l'échange avec les dirigeants angevins, Gérald Baticle avait toujours un goût amer en travers de la gorge, ce jeudi au moment de se présenter en conférence de presse : "C'est toujours bien je pense de reconnaître ses erreurs), a déclaré le coach angevin. J'ai lu comme tout le monde, maintenant je regrette évidemment ces trois secondes en live qui doivent être observées pour justement ne pas faire cette erreur. C'était une erreur évitable, il suffisait de revenir trois secondes en arrière. On a communiqué. Mes joueurs ont communiqué en demandant à l'arbitre de retourner ces quelques secondes en arrière. J'ai communiqué en demandant à l'arbitre de faire l'effort de revenir quelques secondes en arrière, ça n'a pas suffi." Désormais tourné vers le déplacement à Saint-Etienne, vendredi en ouverture de la 11eme journée de Ligue 1, Baticle estime que "le match est fait." "On a décidé de nous tourner vers l'avant et de revenir au foot et de classer ce dossier."

Angers veut annuler les cartons jaunes de Capelle et Thomas

Fin de la polémique ? Pas tout à fait. Car l'ancien avant-centre d'Auxerre espère annuler les cartons écopés par Capelle et Thomas consécutifs à ce penalty : "Avant de le classer (le match), je pense que puisqu'on reconnaît une erreur, ça peut être intéressant de voir s'il y a moyen de revenir sur les cartons jaunes car cette erreur occasionne deux cartons jaunes qui peuvent occasionner des suspensions dans le futur." Et Baticle de conclure : "J'ai demandé à ma direction de faire ce qu'il y a à faire sur ce point. C'est tout ce qu'on peut faire."