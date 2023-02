Lille-Brest: Roy raconte sa grosse embrouille avec Fonseca et tacle l'arbitrage

La fin de match entre Lille et Brest (2-1), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, a été marquée par une grosse tension dans les dernières minutes. Sur le banc Eric Roy et Paulo Fonseca ont failli en venir aux mains. L'entraîneur brestois est revenu sur cette embrouille en conférence de presse.

Eric Roy calme le jeu. Après une fin de match entre Lille et Brest (2-1) ayant connu de vives tensions sur le terrain et sur le banc, le coach breton est venu s'expliquer en conférence de presse. Il dénonce de nombreuses situations d'anti-jeu de la part du LOSC et critique l'arbitrage.

"C'était assez hallucinant"

"Le match a commencé à être tendu quand ils ont marqué le premier but, avec cette volonté de prendre le ballon de nos mains pour célébrer, rembobine le coach du Stade brestois. J'ai jamais compris cette volonté de prendre le ballon à l'équipe qui encaisse un but parce que le ballon est à vous, c'est à vous de faire l'engagement. A l'inversement, quand ils marquent le 2e ils veulent aussi prendre le ballon mais cette fois-ci pour que vous ne jouez pas."

"Je vais passer l'histoire où quand il reste 3-4 minutes à jouer, ils envoient un autre ballon sur le terrain pour interrompre le jeu. C'était assez hallucinant. Forcément ça a mis de la nervosité", poursuit-il. Au moment d'expliquer son altercation avec Paulo Fonseca, lui explique qu'il ne comprend pas "pourquoi il est venu dans ma zone technique" pour lui parler. "Eux ont besoin de points pour l'Europe, nous on a besoin de points pour se sauver, il faut gérer ses émotions, mais on peut comprendre."

"C'est assez facile de sanctionner le Stade brestois"

Cherchant à discuter avec l'arbitre en fin de rencontre, Eric Roy explique qu'il voulait "échanger avec lui pour savoir pourquoi il a mis un carton rouge à Mahdi Camara" à la 90+5e minute alors que le joueur brestois était sur le banc. "Je n'ai pas pu le faire parce qu'apparemment on a le droit de leur parler que 30 minutes après le match, poursuit-il. C'est peut-être le moment là d'ailleurs ? Ou pas, s'il ne veut pas me parler."

"Globalement j'ai l'impression que quand il y a des situations tendancieuses, le coup de sifflet va dans le sens de l'équipe qui a le plus de poids, d'image, et que c'est assez facile de sanctionner le Stade brestois."