Lille: Djalo et Xeka sanctionnés par la FFF après leur altercation

Tiago Djalo et Xeka ont écopé respectivement de deux et un matchs de suspension de la part de la FFF, après leur embrouille lors d'un match amical de Lille. Mais les deux joueurs sont disponibles pour le Trophée des champions dimanche face au PSG.

Les joueurs de Lille Tiago Djalo et Xeka ont été suspendus pour la reprise du championnat de Ligue 1 après leur altercation en match amical. Mais les deux joueurs seront disponibles dimanche pour le Trophée des champions contre le PSG, explique la Fédération française de football ce vendredi.

Djalo a écopé de deux matchs de suspension, contre un match pour Xeka, après la réunion de la commission de discipline de la FFF, mais leurs suspensions courent "à compter de lundi". Les deux joueurs manqueront donc la première journée de Ligue 1 à Metz le 8 août, mais seront disponibles dimanche à Tel-Aviv face à Paris.

"L’histoire a été réglée", selon Gourvennec

Les deux partenaires s'étaient embrouillés et empoignés en amical contre Courtrai (1-1), le 17 juillet, et avaient été exclus de cette rencontre. Xeka avait présenté ses excuses sur les réseaux sociaux: "Je m’excuse auprès des supporters et du club pour cette situation. Tous les gens qui me connaissent savent bien que je ne suis pas du tout agressif. Je peux avoir une personnalité forte mais j’ai toujours de bonnes intentions", avait-il déclaré, disant avoir simplement voulu se "défendre".

De son côté, le nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec estimait, il y a quelques jours, que l'affaire était réglée et la page tournée. "Ce sont des choses peu communes. L’histoire a été réglée, confiait-il à l'Equipe. Le président (Olivier Létang, ndlr) a reçu les deux joueurs, Xeka et Tiago Djalo, j’étais là aussi avec Sylvain Armand (le coordinateur sportif), qui est là au quotidien avec nous. On doit pouvoir éviter cela car pour l’image du club, ce n’est pas très bon. Je pense que les joueurs ont compris qu’il fallait utiliser leur énergie pour battre les adversaires et non pas se battre entre nous."