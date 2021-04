Lille en direct: la conf' de Galter avant le PSG

Le PSG et Lille se retrouvent un peu plus de deux semaines après leur confrontation en match avancé des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le 17 mars dernier, Paris s'était imposé 3-0 face aux Dogues. Sortis de la Ligue Europa quelques semaines plus tôt, les Lillois ne sont plus engagés qu'en championnat où ils n'ont glané qu'une victoire lors des quatre dernières rencontres (pour deux nuls et une défaite).