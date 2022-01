Lille: "Il faut respecter le football", le petit coup de gueule de Létang malgré la victoire

Si Lille a dominé Lorient sans trembler (3-1) mercredi en match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Olivier Létang n'était "pas totalement satisfait" après la rencontre. Le président lillois n'a pas apprécié le visage affiché par ses joueurs en seconde période.

Il avait visiblement des messages à faire passer. Après la victoire du Losc ce mercredi contre Lorient (3-1) en match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Olivier Létang s’est présenté en zone mixte. Face aux journalistes, le président du club nordiste s’est montré assez dur envers ses joueurs. "On est contents d’avoir pris trois points, c’était important. Mais on n’est pas totalement satisfaits. On a fait une très bonne première mi-temps. On s’est ensuite relâchés et il faut absolument qu’on apprenne à être plus tueurs, plus consistants", a-t-il d’abord expliqué.

"Il faut respecter le football"

A Pierre-Mauroy, le suspense était déjà envolé à la demi-heure de jeu. Tranchants, et aidés par un Paul Nardi en plein cauchemar, les Dogues ont su être efficaces. Avant de se contenter de gérer leur avantage. Ce qui n’a pas beaucoup plu à leur président. "On ne peut pas faire une seconde mi-temps comme celle qu’on a fait, a insisté Létang. On a un goal-average (+2) qui n’est pas forcément très favorable aujourd’hui. A 3-0 à la mi-temps, il faut respecter le football, avoir l’envie de continuer à s’imposer, respecter l’adversaire et aller au bout de la démarche. Il y a une frustration, on aurait pu marquer plus de buts. On encaisse aussi un but."

Et de conclure: "On est donc satisfaits de prendre trois points, mais attention. On rejoue dans trois jours à Brest (samedi). On sait où on veut être, ça passe par des matchs complets." Invaincu depuis le 29 octobre en championnat et sa défaite à Paris (2-1), Lille occupe la huitième place du classement. Avec cinq points de retard sur Marseille, actuel troisième avec un match en moins. Après Brest, le champion de France en titre aura un autre rendez-vous important avec la réception du PSG, le 6 février.