Ligue 1: le gros coup de Strasbourg, Lille enfonce Lorient

Dans les matchs en retard de Ligue 1 joués ce mercredi, Lille n'a fait qu'une bouchée de Lorient (3-1) alors que Bruno Irles a décroché son premier succès avec Troyes à Montpellier (1-0). En s'imposant à Clermont (2-0), Strasbourg se hisse à la quatrième place.

Lille enfonce Lorient

C’était le 22 septembre contre l’OGC Nice (1-0). Un but de Thomas Monconduit permettait aux Merlus de l’emporter à domicile. Depuis cette septième journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Pélissier n’ont plus goûté à la victoire. Les voilà désormais sur une série de 14 matchs sans succès en championnat. Après deux nuls contre Paris (1-1) et Angers (0-0), ils ont sombré sur la pelouse de Lille (3-1) ce mercredi en match en retard de la 20e journée. Au classement, ils restent englués à la 18e place au classement. Ce qui promet un derby sous tension dimanche à Nantes. Pour les Dogues, la mission est en revanche réussie. Sans leur nouvelle recrue Hatem Ben Arfa, ils ont plié l’affaire en une demi-heure avec des buts d’Isaac Lihadji (10e), un csc de Moritz Jenz (19e) et une tête de Reinildo (31e) sur une sortie ratée de Paul Nardi. Concerné sur les trois buts, le portier lorientais a vécu un calvaire. Les Lillois se sont contentés de gérer leur avantage au cours de la seconde période, et le but de Sambou Soumano est arrivé trop tardivement (93e) pour espérer relancer le suspense. Le Losc passe 8e.

La bonne opération de Strasbourg à Clermont

Revenu en France l’été dernier après un séjour de huit ans en Espagne, Kevin Gameiro continue de prouver chaque semaine qu’il n’a rien perdu de ses qualités. Même s’il lui arrive parfois de rater des grosses occasions. C’est lui qui a inscrit l’unique but de la victoire du Racing à Clermont (1-0) en match en retard de la 19e journée de Ligue 1. Bien lancé par Jean-Eudes Aholou, le buteur de 34 ans s’est fait plaisir en terminant le travail d’un joli ballon piqué pour lober Ouparine Djoco (44e). Avant de louper le break. A l’affût dans la surface sur un corner, il a surgi pour reprendre le ballon de la tête mais a manqué le cadre alors qu’il semblait parfaitement placé (52e). Son entraîneur ne lui en voudra pas. Sérieux, les joueurs de Julien Stéphan ont doublé la mise sur un csc de Cédric Hountondji (77e) et décroché en Auvergne un succès logique qui leur permet de se hisser à la quatrième place, avec seulement deux points de retard sur Marseille (qui compte toutefois un match en moins). Clermont recule au 17e rang.

Première victoire pour Irles avec Troyes

Une volée du gauche aussi magnifique que décisive. Auteur de son cinquième but de la saison, sur une sublime inspiration, Xavier Chavalerin a permis à Troyes de venir à bout de Montpellier (1-0) en match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Il s’agit du premier succès de Bruno Irles en tant qu’entraîneur de l’Estac, lui qui avait démarré ce week-end par une défaite à domicile contre Lyon (1-0). A la Mosson, le successeur de Laurent Batlles n’a pas hésité à faire des choix forts. Comme lorsqu’il a sorti dès la 33e le jeune Nassim Chadli (20 ans), visiblement pour des raisons tactiques. Ou quand il a attendu la pause pour remplacer Adil Rami - sorti sur blessure à la 44e - afin de ne pas griller une cartouche pour son coaching. Dans cette partie équilibrée, Irles a aussi eu droit à un coup de pouce signé Téji Savanier. En laissant traîner ses crampons sur la jambe gauche de Oualid El-Hajjam (61e), le capitaine du MHSC a logiquement été exclu. Dix minutes plus tard, Chavalerin a fait parler sa science du but et sa patte gauche pour libérer les siens (74e). Troyes est désormais 15e, Montpellier 9e.